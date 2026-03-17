Zoológico de Ichikawa lanza campaña para apoyar a Punch
Punch se ha convertido en una celebridad en redes tras ser rechazado por su manada en Japón.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- El mono "Punch"continúa siendo tendencia en todo el mundo al conmover a miles de internautas que lo vieron ser rechazado por su manada en los videos que circularon en redes sociales.
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Las agresiones de la manada hacia el bebé mono, han generado millones de vistas, convirtiendo a "Punch" en toda una celebridad del internet, mientras continúa enfrentando un difícil periodo de adaptación en la zona botánica del Zoológico de Ichikawa en Japón.
Con los reflectores puestos en su hábitat, una de las críticas más repetidas entre los usuarios es hacia las instalaciones y las condiciones del lugar, por ello se acaba de lanzar una campaña internacional de donaciones en beneficio del área de chimpancés del Zoológico de Ichikawa.
Por medio de redes sociales, la institución dedicada a la conservación animal compartió la "Guía para simpatizantes", bajo el hashtag #GoPunch en respuesta a las numerosas voces, tanto de Japón como del extranjero, que desean apoyar a "Punch".
Asimismo, en el comunicado se detalla que las donaciones recibidas se utilizarán para mejorar el entorno de "Punch" y los animales en el Zoológico, así como otros proyectos operativos como la gestión de las instalaciones.
Cabe mencionar que la colecta estará vigente hasta el 31 de mayo y que la cantidad de las aportaciones solo se hará en yenes, por lo que se recomienda consultar el tipo de cambio de cada país.
Para quienes desean unirse a la colecta, se puede participar desde cualquier parte del mundo, consultando los datos que aparecen en la página web oficial del zoológico: https://www.city.ichikawa.lg.jp/site/zoo/54018.html
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