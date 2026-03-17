Zoológico de Ichikawa lanza campaña para apoyar a Punch

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- El mono "Punch"

en todo el mundo al conmover a miles de internautas que lo vieron ser rechazado por su manada en los videos que circularon en redes sociales.

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Lashacia el bebé mono, han generado, convirtiendo a "Punch" en toda una celebridad del internet, mientras continúa enfrentando un difícil periodo de adaptación en la zona botánica delen Japón.Con los reflectores puestos en su hábitat, una de las críticas más repetidas entre los usuarios es hacia las instalaciones y las condiciones del lugar, por ello se acaba de lanzar unadedel área de chimpancés delPor medio de redes sociales, la institución dedicada a la conservación animal compartió la "", bajo elen respuesta a las numerosas voces, tanto de Japón como del extranjero, que desean apoyar a "Punch".Asimismo, en el comunicado se detalla que lasse utilizarán para mejorar el entorno de "Punch" y los animales en el Zoológico, así como otroscomo la gestión de las instalaciones.Cabe mencionar que la colecta estará vigente hasta el 31 de mayo y que la cantidad de las aportaciones solo se hará en yenes, por lo que se recomienda consultar el tipo de cambio de cada país.Para quienes desean unirse a la colecta, se puededel mundo, consultando los datos que aparecen en ladel zoológico: https://www.city.ichikawa.lg.jp/site/zoo/54018.html