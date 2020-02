Vinculan a proceso a madre de Karol por fingir secuestro de la bebé

Una Juez de Control Vinculó a Proceso a Ana María, la mujer que tiró el cuerpo de su bebé, Karol Nahomi, de cinco meses de edad, en un terreno baldío, quien fue imputada por el delito de falsedad de declaraciones a la autoridad.

El martes 18 de febrero pasado, en la colonia Bellavista, al sur de Saltillo, la mujer fingió el secuestro de su hijita y movilizó a la policía.

Mintió a las autoridades cuando la menor ya estaba muerta y había abandonado el cadáver cerca de su casa. El hecho conmocionó a la sociedad.

En las primeras pesquisas quedó demostrado que la infante estaba enferma desde hacía varios días y murió broncoaspirada, por obstrucción de las vías respiratorias.

Durante la Audiencia de Vinculación, efectuada en el Centro de Justicia Penal este miércoles, la juez Rebeca del Carmen Monsivaís Pechir ratificó la medida cautelar del brazalete electrónico.

La imputada continuará su proceso en libertad porque el delito que cometió no está tipificado como grave, aunque seguirá siendo monitoreada por las autoridades.

También fijó un plazo de dos meses para que el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), lleve a cabo la investigación complementaria.

Por tanto la Audiencia Intermedia será el domingo 26 de abril próximo.

Gerardo Márquez Guevara, fiscal General del Estado, considera que probablemente ya no se le harán más cargos porque la señora no asesinó a su hija.

Ana María fingió un secuestro y aseguró que una pareja le había arrebatado a su hijita con violencia, según declaró al Ministerio Público, hizo por miedo a que el padre de la niña le echara la culpa de su muerte.

El cuerpecito de la bebé fue descubierto por vecinos que se sumaron a la búsqueda a las 12:15 horas del miércoles 19 de febrero pasado.

Lo hallaron en un terreno baldío de la calle Carlos Fuero y Boulevard Antonio Cárdenas, en la colonia Lomas de Chapultepec, a unas cuadras de su casa.