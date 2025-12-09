logo pulso
4T va contra Cabeza de Vaca; "es persecución"

Por El Universal

Diciembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
4T va contra Cabeza de Vaca; "es persecución"

Ciudad de México.- El diputado federal Sergio Gutiérrez Luna y el presidente del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto, presentaron una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por su presunta participación en el delito de huachicol fiscal.

"Estamos enterados que dejaban pasar a los ferrotanques con presunto huachicol. Hace algunos meses, Ismael García, hermano del exgobernador, dijo que en las carreteras de Tamaulipas desde hace muchos años circulaban cientos de ferrotanques con huachicol. ¿Y por qué no los detuvieron?, la información que tenemos es que no suena lógico, suena metálico, y por eso venimos a que la fiscalía abra las investigaciones correspondientes y se llegue hasta las últimas consecuencias", declaró Prieto.

En compañía de la presidenta de Morena en Tamaulipas, Guadalupe Gómez, los diputados afirmaron que Cabeza de Vaca tiene vínculos con los criminales que cometen el huachicol fiscal y huyó a Estados Unidos para evadir la justicia.

En rueda de prensa virtual desde Estados Unidos, el exgobernador de Tamaulipas se dijo perseguido político por sus críticas a los gobiernos de Morena. En tanto, el PAN lo nombró su representante en América del Norte, con presencia permanente en Estados Unidos y Canadá.

Cabeza de Vaca aseguró que su gobierno denunció que Morena financió sus campañas con dinero del huachicol fiscal.

