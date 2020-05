A 11 años del incendio de la Guardería ABC, no habrá marcha

Ante la emergencia sanitaria a causa del Covid-19, el Movimiento 5 de Junio integrado por padres de víctimas del incendio de la guardería ABC, decidió no convocar a marcha y ningún otro evento que cause aglutinamiento de personas.

"Es por ello que una vez más solicitamos de tu valiosa solidaridad para que nos ayudes a 11 años, a recordar a las 25 niñas y 24 niños que no debieron morir en #GuarderíaABC, y las lesiones de decenas más en diferentes grados de gravedad", expresaron en un comunicado sobre los hechos ocurridos el 4 de Junio del 2009, alrededor de las 15:00 horas.

"No está de más recordar que a más de una década no hay justicia para nuestros hijos e hijas y que las instituciones que dicen impartirla a la fecha han sido omisas con su obligación".

En la foto que te compartimos te invitamos a recordar desde tu casa a las víctimas encendiendo una vela el día 4 de junio por la noche cuando nosotros estemos dejando en el lugar de los hechos una ofrenda, externaron.

El día 5 de junio se trasmitirá una misa desde nuestras redes sociales para que nos acompañes a las 10:00 horas, este mismo día pero a las 18:00 horas que es cuando normalmente inicia la marcha te pedimos recites un poema, cantes una canción o hagas el pase de lista de los 49 nombres de la víctimas mortales. Si es tu decisión puedes compartir tu apoyo de lo que hagas en este misma publicación, pidieron para después agradecer el apoyo.

--Cuatro mil días...

Julio Cesar Márquez, dirigente del Movimiento 5 de Junio y padre de "Yeyé", niño fallecido en la tragedia, publicó en sus redes sociales lo difícil que le ha significado sobrellevar el dolor y la ausencia.

"Se escribe y se dice fácil y rápido. Puede ser una cifra más para la numeralia, pero si se le da el contexto de que es el tiempo, en días, que ha transcurrido desde aquel en que ocurrió la mayor tragedia infantil en la historia moderna de México, con responsables bien definidos, con nombres y delitos cometidos y se cierra la pinza diciendo que aún así, hasta este día, 18 de mayo de 2020, no hay justicia, entendiéndola como el castigo a los responsables, ni certeza plena de que vaya a haberla, entonces 4 mil días adquieren una dimensión infame... ¿No creen?".

Luego continuó: "Más importante, cuatro mil días de ausencia, de solo poder imaginar el pasar de la niñez temprana a la adolescencia, de dibujar los cambios físicos en la mente o de comparar con jovencitos con los que hoy se tendría la misma edad. Solo imaginar porque no hay nada, absolutamente nada que pueda cambiar las cosas. Cuatro mil días...y los que faltan".