A 13 años de su feminicidio, condenan a esposo de Mariana Lima

A-AA+

NEZAHUALCÓYOTL, Méx., marzo 13 (EL UNIVERSAL).- Después de casi 13 años de que fue asesinada la abogada Mariana Lima Buendía, cuando tenía apenas 29 años de edad, este lunes se notificó la sentencia de 70 años de cárcel en contra de su esposo, el expolicía ministerial del Estado de México, Julio César Hernández Ballinas.

El feminicidio de Mariana Lima fue el primero en el país que atrajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La Corte resolvió el 25 de marzo del 2015 que la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) tendría que reabrir la investigación y que todas las muertes violentas de mujeres en México deben ser indagadas con perspectiva de género para determinar si son o no feminicidios.

Inicialmente, las autoridades ministeriales mexiquenses concluyeron que Mariana Lima se había suicidado en su vivienda de Chimalhuacán, donde fue encontrado su cuerpo el 28 de junio del 2010, pero su madre Irinea Buendía no creyó en la versión oficial, por lo que inició una lucha desde entonces para demostrar que a su hija la había matado su marido.

Irinea Buendía siempre estuvo segura de que Mariana no se quitó la vida, como dictaminó la PGJEM. Hace un año se dio a conocer que peritos en criminalística determinaron que a su hija la estranguló Julio César.

"Nosotros sabemos que Mariana Lima Buendía fue vil y cobardemente asesinada por Julio Hernández Ballinas por asfixia mecánica, por estrangulamiento, una vez le estamos demostrando al Poder Judicial que Mariana no se suicidó, Mariana fue vil y cobardemente asesinada", afirmó.

Luego de más de 120 audiencias que se realizaron en más de 12 años, se demostró de manera científica que Mariana Lima no se suicidó, sino que fue estrangulada por el que era su pareja sentimental, quien era policía ministerial de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

El juez del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl notificó la sentencia este lunes y solo se espera que sea ejecutada.

El esposo de Mariana, Julio César, quien se desempeñaba como policía ministerial del Estado de México, fue el responsable de su muerte, según determinó la entonces PGJEM, luego de que se reabrió el caso y fue detenido en el 2016, donde ha estado recluido estos casi siete años.

El Poder Judicial del Estado de México informó que Julio César Hernández Ballinas es penalmente responsable de "homicidio con complementación típica y punibilidad autónoma por haberse cometido en contra de su cónyuge Mariana Lima Buendía, en junio del 2010".

El juez lo condenó a 70 años de cárcel, pero como fue detenido el 23 de junio del 2016 e ingresado desde entonces al penal estatal Neza Bordo, lleva en prisión seis años, ocho meses y cinco días.

Además, le impuso multa de 5 mil días de salario mínimo, vigente al día de los hechos, que era de 54.47 pesos, lo que asciende a 272 mil 350 pesos.

También, deberá pagar 6 millones 165 mil 920 pesos a favor de la familia Lima Buendía por concepto de reparación de los daños materiales y morales, y de manera ejemplar por compensación por proyecto de vida.

Además, el impartidor de justicia lo condenó "a la amonestación pública". La sentencia emitida este lunes podría ser apelada por las partes, hasta en un plazo de 5 días, estableció el juez.

Al enterarse de la sentencia en contra del feminicida de su hija, Irinea Buendía, quien se ha convertido en uno de los símbolos de lucha feminista en México, comentó que le parece justa, pues es algo por lo que luchó durante casi 13 años.