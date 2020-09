A 3 años de los sismos, aún vivimos una crisis multifactorial, dicen oaxaqueños

A tres años del terremoto de 8.2 grados que devastó la región del Istmo de Tehuantepec, integrantes de la Red Regional de Vecinos Afectados por los Sismos, que aglomera a afectados de los estados de Puebla, Chiapas, Morelos y principalmente Oaxaca, señalaron que no se ha logrado superar la "crisis multifactorial" que viven a causa de dicho fenómeno natural.

A través de un documento emitido con motivo del tercer aniversario de los sismos y dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, los integrantes de la red reconocieron que el gobierno federal ha destinado partidas presupuestales para programas de vivienda, y agradecieron la creación del Programa Nacional de Reconstrucción; sin embargo, señalaron que la crisis que aún viven los hace aún más vulnerables a los efectos de la pandemia de Covid-19.

"No habiéndonos recuperado aún, se nos presenta la tragedia de la pandemia por Covid-19, causando muertes, deterioro en nuestra salud y agravamiento de la pobreza ancestral, así como el empobrecimiento de la clase media. Los muy ricos, dueños de cadenas, monopolios y de farmacias, han sido los beneficiarios de la tragedia. Casi todos los países del mundo, incluido México, han sido rebasados por la profundización de la recesión económica", afirmaron.

Ante ello, pidieron incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación una partida presupuestal para 2021, que permitirá "que se realicen reconstrucciones y mejoras de viviendas afectadas por sismo que no se desplomaron ni fueron demolidas, pero que tienen daños que representan riesgos y no garantizan una vivienda digna".

Lo anterior, dijeron, porque en 2020 sólo fueron consideradas casas con daño total.

También propusieron una partida presupuestal al Programa Emergente de Vivienda, para "atender numerosos casos de viviendas precarias de familias pobres que requieren remodelación y ampliación".

Además, acusaron que altos funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedetu), mantienen una actitud "prejuiciada" hacia los damnificados organizados.

"Con nosotros ha habido diálogo forzado, pero después la coordinación es nula y se nos niega el diálogo e información que permitiera transmitir a las familias de damnificados que acuden a nosotros solicitando nuestro apoyo para ser informados".

Finalmente, pidieron al Presidente que, ante las condiciones que vive el país, reconsidere la relación política con el pueblo organizado, "que tanto ha luchado por la transformación de México".

La misiva también fue respaldada por la Red de Usuarios de Energía Eléctrica en Resistencia, "Gunaa Cudxílu".