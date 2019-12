A 7 meses de la muerte de Aideé, siguen indagatorias

A siete meses de que falleciera la joven Aideé dentro de un salón del CCH Oriente, la Procuraduría capitalina aún no cierra las indagatorias, pese a que de momento no hay un sólo imputado por el homicidio.

Sin embargo, Ernestina Godoy, titular de la dependencia, dio a conocer que la bala salió desde dentro del plantel educativo, cerca, incluso, del salón de clases.

Con respecto al tema, reveló, hay un detenido, pero que hasta el momento no se le ha podido imputar su participación en el fallecimiento de la alumna.

El implicado, que incluso ya fue recluido por delitos de robo agravado y narcomenudeo, fue identificado gracias a cámaras de seguridad aledañas al plantel educativo.

Se informó que es un dealer que supuestamente robó un arma calibre .9 milímetros a un elemento de Seguridad Ciudadana, ya que el arma tiene el registro de la corporación.

Las autoridades señalaron que para llegar a esta conclusión se realizaron peritajes por parte de la PGJ, donde participaron especialistas del IPN y de la Fiscalía de Justicia Militar, informó Godoy Ramos. En estos trabajos se determinó que el arma detonada fue robada de un policía preventivo.

Gracias a esto y a un trabajo de rastreo, se logró la detención de una persona que, se indicó, el día de los hechos rondaba por las inmediaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Oriente. Incluso los peritajes dejaron en claro que del arma que decomisaron, una Glock .9 mm., salió la ojiva que hirió a Aideé.

Sin embargo, hasta ahora no se ha constatado de manera científica que el detenido fue quien la disparó el día de los hechos.

Por ello, el sujeto sólo fue imputado por delitos de robo con violencia y narcomenudeo. "Él está señalado por el robo del arma, es un dealer y está ligado a un tema de robos, pero no tuvo qué ver con la detonación del arma; en tanto, nadie lo reconoce ni lo vio el día de los hechos", aclaró la abogada de la Ciudad al ser cuestionada al respecto.