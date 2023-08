A 72 horas de muerte de empresario, FGJEM no informa causas de deceso

A-AA+

Al cumplirse 72 horas del deceso de Iñigo Arenas Saiz la Fiscalía General de Justicia del Estado de México aún no emite un informe público sobre las causas de la muerte del empresario de 41 años, quien murió dentro del bar "Black Royce".

Además, permanece la incertidumbre sobre la detención de 6 empleados del antro, en su mayoría meseros, que estuvieron -aseguran- auxiliando a su cliente antes y después de que detectaron que no se movía.

Los 6 empleados del bar habrían sido detenidos durante el domingo 6 de agosto, por lo que este miércoles también se cumplirían las 72 horas de su puesta a disposición para declarar ante el Ministerio Público de Naucalpan.

Cabe señalar que personal de la Fiscalía mexiquense realizó un cateo al bar "Black Royce", ubicado en boulevard Manuel Aviña Camacho en la zona industrial de Naucalpan el día de ayer, donde rompieron puertas y apoyados con binomios caninos especializados en detección de sustancias ilícitas.

No obstante autoridades de la Fiscalía mexiquense no han emitido información sobre la investigación del caso Iñigo Arenas durante los últimos dos días.