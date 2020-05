A consulta, proyecto de abrir cuentas bancarias a menores de edad

Banco de México (Banxico) abrió a consulta pública, el proyecto para permitir la apertura de cuentas bancarias a jóvenes menores de edad que se estableció como parte del programa de impulso al sector financiero.

En el proyecto se hace una nueva propuesta ante las circunstancias derivadas de la pandemia de Covid-19, ante el incremento de solicitudes de créditos de nómina y personales por parte personas físicas y, en particular, aquellas que solo son titulares de cuentas de depósitos de dinero a la vista del nivel 2.

Se considera conveniente aumentar, de manera provisional, el límite máximo del monto equivalente a 3 mil Unidades de Inversión (UDIS) que las disposiciones vigentes actualmente imponen para la suma de los abonos mensuales que se hagan a las cuentas de ese nivel.

En particular, se contempla permitir que, hasta el 31 de diciembre del presente año, las instituciones depositarias puedan realizar abonos por cantidades equivalente hasta 15 mil UDIS adicionales al límite referido, únicamente en caso de que dichos abonos correspondan a la disposición de créditos de nómina o personales que esas mismas instituciones otorguen a los cuentahabientes.

En su página de internet dio a conocer lo anterior con motivo de la promoción del sano desarrollo del sistema financiero, la protección de los intereses del público y el favorecimiento del buen funcionamiento de los sistemas de pagos, estas modificaciones atienden las recientes reformas.

Sobre las cuentas para jóvenes, expuso que corresponden a los cambios a la Ley de Instituciones de Crédito y el Código Civil Federal que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo del presente año.

Con ello se permite a los adolescentes, a partir de los 15 años de edad cumplidos, abrir cuentas de depósito de dinero en instituciones de crédito, así como disponer de los fondos respectivos, sin la intervención de un representante.

Se propone que las cuentas para jóvenes sean en una denominación en pesos, moneda nacional y estarán sujetas a un límite de tres mil Unidades de Inversión (UDIS) para los abonos que se realicen a cada una de dichas cuentas al mes.

Los recursos que las instituciones reciban para abono en estas cuentas únicamente corresponderán a aquellos provenientes de programas gubernamentales y de prestaciones laborales, canalizados a través de instituciones públicas que tengan a su cargo la ejecución de los referidos programas o del patrón del adolescente, respectivamente.

Banxico indicó que las instituciones podrán realizar cargos a las cuentas correspondientes a domiciliaciones, mandatos u otras instrucciones de cargo para el pago de bienes y servicios; sin embargo, no podrán contratar créditos, préstamos o financiamientos de cualquier tipo, con cargo a los fondos depositados en estas cuentas.