"A días" de la Fase 3, gabinete ve riesgo de saturación en hospitales

Al asegurar que están a días de declarar la fase 3 de la pandemia del coronavirus Covid-19, integrantes del gabinete de salud informaron que se han identificado cuatro zonas del país donde hay riesgo de una saturación de camas en hospitales por personas contagiadas y éstas se encuentran en Tijuana, Baja California; Culiacán, Sinaloa; la Zona Metropolitana del Valle de México y Monclova, Coahuila.

Al salir de la reunión de más de dos horas con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, Zoé Robledo, director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que se necesita contratar a 18 mil trabajadores de la salud para atender la fase crítica del coronavirus en todo México y solo se han podido contratar a la mitad.

"Además con buenos salarios, nosotros hicimos una convocatoria desde el inicio, que ahora ampliamos; son cerca de 18 mil los que tenemos que contratar. Ya estamos bastante avanzados, vamos en 9 mil personas que han acudido. Llevamos contratado cerca de 9 mil personas entre médicos, médicos generales, especialistas, enfermeras, todo el personal, camilleros, paramédicos, y estamos necesitando todavía 9 mil más y estamos todavía contratando".

- ¿Cuáles son los estados o zonas que el IMSS ve en amarillo o rojo?

- "¿Qué estados vemos con preocupación porque nos puede alcanzar la saturación de las camas con ventilador, que es el paciente más crítico? Tenemos que cuidar mucho Tijuana, Culiacán, también la Zona Metropolitana, por eso cada vez que nos llega un equipo de protección personal la distribución no es de carácter burocrático sino en el lugar donde más se necesita; Monclova tenemos ahorita que cubrirlo muy bien, pero esos cuatro lugares".

Jorge Alcocer, secretario de Salud (Ssa), indicó que se necesita reforzar el mensaje en la población de seguir las medidas de sana distancia para evitar que haya un aumento en el número de contagios, pero aseguró que la dependencia federal está el 100% en preparación para atender los casos que surjan en la fase más crítica de la pandemia.

"Vamos bien, es difícil pero en este momento estamos al 100%, la perspectiva es que durante todo abril, el resto de abril vamos bien y se están reforzando todas las acciones para mayo, donde será un poco más requerida la adecuación de hospitales y no tengamos ningún problema".

"Todo abrir estamos al 100% y desde luego dependiendo de cómo vaya la curva. Y estuvimos señalando que se necesita reforzar las medidas de sana distancia, no salir en estos días. Ustedes mismos lo pueden ver hay mucho tráfico, sale la gente y nosotros no podemos tener eso, que es una actitud muy respetable continuarlo unas cuatro semanas máximo".

- ¿Sobre la fase 3?, se le preguntó.

- "Estamos a punto de anunciarlo, pero todavía no, cuestión de días", dijo antes de retirarse.