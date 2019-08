A dos semanas del regreso a clases, CNTE amaga con paro en Chiapas

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas advirtió que estallará el paro de actividades por la desatención del gobierno estatal a sus demandas y reclamos.

Pedro Gómez Bahamaca, dirigente estatal de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), informó que la decisión del paro ya está determinada, pero aún no determinan la fecha de inicio. En rueda de prensa, el representante magisterial aseguró que el paro no está en discusión; "lo que está en discusión es cuándo, dónde y cómo lo iniciamos".

Por lo que acusó que el gobierno estatal ha dejado fuera al sindicato de maestros en varios procesos, como las cadenas de cambio de adscripción y los ascensos laborales. La semana pasada, la CNTE pretendió impedir la cadena de cambios realizada en Tuxtla Gutiérrez, pero los inconformes fueron desalojados por la policía.

La decisión de acudir al paro, a dos semanas del inicio del ciclo escolar 2019-2020, se debe a que las autoridades carecen de sensibilidad para el tratamiento de los problemas en el sector de manera bilateral, argumentó. "Lejos de buscar una salida que encuentre soluciones en la mesa, observamos que esta ruta de ellos a nosotros, es de aplicación de terror, de miedo y desinformación", sostuvo Gómez Bahamaca.

De igual manera denunció que los maestros son sujetos a presunto acoso laboral y que la dirigencia enfrenta una campaña mediática. Según el secretario general de la Sección 7 del SNTE, los docentes buscan el diálogo con el gobierno, pero al no tener respuesta decidieron escalar sus protestas y acudir al paro laboral.