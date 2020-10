"A esperarnos, no hay que adelantar nada", dice AMLO sobre García Luna

Luego de que el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna se declaró "inocente" ante un juez de Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió no adelantar juicios y esperar a que se lleve a cabo todo el proceso.

"Vamos a esperarnos, no hay que adelantar nada, es un asunto muy importante, desgraciadamente nunca se había juzgada así a una autoridad mexicana de ese nivel, muy influyente y cercano al presidente Calderón, no se puede decir que si era cercano, el presidente es cómplice, eso tiene que probarse, tiene que haber elementos para demostrarse", señaló AMLO.

López Obrador pidió esperar y no hacer conjeturas "hay que esperar a que se lleve a cabo todo el proceso, hay mucha información, además están saliendo hasta libros sobre el tema".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo confió en que la información aportada por la Fiscalía General de la República (FGR) sirva para este caso.

Recordó que la FGR mantiene comunicación con las autoridades de Estados Unidos para este caso.

Sobre la decisión del juez Brian Mark Cogan de suspender temporalmente la audiencia por el ruido que hacía "la prensa mexicana", AMLO señaló que solo queda como cuestión anecdótica, ya que el fondo son las acusaciones y pruebas contra García Luna.

"Un expediente de miles de cuartillas, audios, donde lo responsabilizan de varios delitos y él se declara inocente, de acuerdo al procedimiento que se sigue habrá otras audiencia en diciembre, y luego si se continúa el juicio y sigue sosteniendo que es inocente viene un fallo, que puede tardar meses y se le podría declarar culpable, pero eso dependerá de los elementos de prueba y lo que decidan los jueces", dijo.