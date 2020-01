A falta de "sicarios", grupos criminales reclutan niños: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, según informes del Gabinete de Seguridad, debido a la falta de sicarios, grupos criminales han comenzado a reclutar a niños y adolescentes.

En Palacio Nacional y ante la presentación el día de ayer de 19 menores armados entre seis y 15 años por parte de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los municipios de Chilapa y José Joaquín Herrera, Guerrero, el titular del Ejecutivo federal señaló que los programas sociales enfocados a este sector de la población son impulsados para que se alejen de las armas y de la violencia.

"Hay quienes sostienen, del Gabinete de Seguridad, que se les está dificultando a las organizaciones conseguir sicarios y que están reclutando cada vez más niños, jóvenes, porque existe una competencia: los programas sociales, (los cuales) están dando opción a muchos jóvenes y esto lleva a la desesperación y querer fortalecer sus filas con niños, jóvenes. No va a ser fácil, porque no vamos a dejar de atender a los niños, a los jóvenes. Yo les diría que ese es el fondo del asunto, el que les quitemos a los jóvenes, el que les demos opciones, alternativas de estudio, de trabajo".

"Estamos atendiendo las causas que tenemos que enfrentar la violencia, que desde luego hay que dar opciones a niños a jóvenes, alejarlos de las armas, alejarlos de la violencia y eso es lo que se está haciendo en todos lados. Desde luego es un proceso, atender las causas que no haya esta opción, cancelar por completo la opción de la violencia", dijo.

Señaló que, en Guerrero, es el estado en donde está legalizada la autodefensa, sin embargo, comentó que "desde ahí se han agarrado quienes no son auténticos autodefensas de las comunidades para armarse, entonces eso se está tratando. Legalmente la única Constitución que permite la defensa, la organización de ciudadanos para la defensa, es la de Tamaulipas, y en los tiempos actuales es lo que se hizo en Guerrero. Lo que considero importante, trascendente es que estamos atendiendo las causas, se les está dando opciones a los niños".