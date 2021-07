A la mitad de su mandato, AMLO ha cumplido sus compromisos: Monreal

Al afirmar que a mitad del sexenio, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador puede rendir buenas cuentas al pueblo de México, el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que el mandatario ha cumplido prácticamente los 100 compromisos contraídos con la ciudadanía hace tres años.

En un artículo publicado en las redes sociales, el legislador remarcó que las elecciones del pasado 6 de junio demostraron el respaldo que la Cuarta Transformación tiene a lo largo y ancho del país, "a pesar de la crisis económica mundial sin precedente y de la constante campaña mediática contra el presidente y su gobierno".

Señaló que lo que parecía una senda sinuosa por la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, hoy es un rumbo fijo hacia la reconstrucción del Estado de bienestar, el fortalecimiento del Estado de derecho y la construcción de una sociedad más equitativa, justa y próspera.

Monreal Ávila aseguró que a diferencia de lo ocurrido en otros países, en México la pandemia no derivó en cambios drásticos en el rumbo político, por lo que el pasado proceso electoral también fungió como una prueba del manejo de la emergencia sanitaria, la cual se superó.

Destacó entre los logros de esta administración, no crear nuevos impuestos y no aumentar los existentes, pero con incremento en la recaudación, gracias a la eliminación de privilegios, como la condonación de deudas tributarias a grandes empresas, y al combate a la defraudación fiscal.

El coordinador parlamentario de Morena en el Senado subrayó que gracias al avance del plan nacional de vacunación y a la disminución de la intensidad de la pandemia, se ha comenzado a reactivar la economía e, incluso, el Banco de México mejoró su pronóstico de crecimiento para ubicarlo en siete por ciento anual, después de que el año pasado la economía se contrajo un 8.5 por ciento.

Además, el precio de los bienes y servicios se ha mantenido controlado, pues el año pasado, la inflación fue del 3.15 por ciento, la segunda más baja en cinco años y dentro del rango de los objetivos propuestos por el Banco Central.

El senador zacatecano destacó que México forma parte de las 10 naciones con mayor recepción de inversión extranjera directa, donde ocupa el puesto número 9, lo que también abona a la generación de empleos formales, de los cuales se ha recuperado 93 por ciento, de los 12 millones que se perdieron el año pasado.

Además, el peso mexicano ha logrado mantener su valor en el mercado de divisas e incluso ganar terreno, con lo que los primeros dos años del gobierno del presidente López Obrador, "que ya se pueden evaluar, han marcado una clara diferencia respecto a las dos anteriores administraciones, en las que en el mismo periodo el peso mexicano perdió valor en su paridad con el dólar estadounidense".

Ricardo Monreal subrayó que la economía mexicana ocupa el puesto número 15 en el mundo; "en 2030 seremos la novena economía, y en 2050, la séptima".

En este sentido, resaltó que uno de los mejores instrumentos para cumplir las metas de crecimiento es el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuya negociación, firma y aprobación "también son un logro del nuevo gobierno".