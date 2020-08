A la pareja no se le limita o silencia, dice Colosio Riojas a Samuel García

El diputado local en Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas, reprobó los comentarios machistas del senador Samuel García hacia su esposa Mariana Rodríguez.

Por medio de una carta, Donaldo Colosio señaló que ese tipo de comentarios son inaceptables entre una pareja y deseó que estas agresiones no se den en su en la relación del senador.

"Como hombres y servidores públicos debemos ser especialmente conscientes de cualesquier actitudes machistas o incongruentes que se puedan presentar en nuestras acciones diarias", expresó Colosio Riojas.

El diputado aconsejó a Samuel García tomar esta situación como un llamado de atención para trabajar en su persona y corresponder de la mejor manera a su pareja.

"Eres una buena persona, y ninguno de nosotros estamos por encima de cometer errores, eso nos hace humanos".

Destacó también que el pedir perdón y reconocer las faltas es un "gran inicio", sin embargo, se debe rectificar y no debe volverse a conducir de esa manera en público o privado.

"Es tu pareja quien, libremente, te acepta; no te pertenece. Tu pareja es aliada y compañera; no subordinada. A la pareja se le respeta, se le apoya y se le impulsa; no se le limita, impone o silencia", concluyó el diputado su carta.

Tras hacerse viral el video en el que García regaña a su esposa por "enseñar pierna" y le dice: "me casé contigo para mí, no para que andes enseñando", el senador dijo que fue una "broma machista" y aseguró que ya se disculpó con su esposa.

En un video, Samuel García ofreció una disculpa pública a su esposa, quien este lunes cumple 25 años, y se comprometió a trabajar en su persona.

"Tengo que poner el ejemplo, me pondré a trabajar, no hay palabras, pero sí mucho trabajo, verán en mi otro vocabulario, otra actitud, y seré mucho más proactivo en estas causas, un poco o un mucho más feminista, pero me verán realmente comprometido porque hoy me cae el 20 en lo desafortunado y estúpido que fui con estas palabras. A todos, una disculpa", señaló.