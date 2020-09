A López Obrador le dolió que se exhibiera a su hermano Pío, dice Loret

El periodista Carlos Loret de Mola afirmó que al presidente Andrés Manuel López Obrador le dolió que exhibiera a su hermano Pío López Obrador, siendo él "un defensor de la lucha anticorrupción".

A través de su cuenta de Twitter, escribió que el mandatario no entiende cuál es el trabajo de un periodista, "descalifica al que exhibe sus fallas y aplaude al que le halaga".

El 20 de agosto, el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer videos en donde se muestra a Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, recibiendo de David León, dinero en efectivo para reforzar la operación de Morena en Chiapas en 2015.

¿Quién pompó?, pregunta AMLO a Loret y "Brozo"

Hoy, durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que quienes reciben recursos para criticar a su gobierno deben de transparentarlos, no sólo las ONG sino también los periodistas como Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo "Brozo".

"Que Brozo y Loret que nos digan quién pompó, cómo producen su programa, qué fuentes de financiamiento tienen, es transparencia. Si le pagan a Twitter y Face para difundir su programa, que todos podamos transparentar los ingresos que tenemos, pero no censurar a nadie", dijo.

El mandatario pidió no preocuparse porque su administración nunca caerá en la censura como los casos de José Gutiérrez Vivó y Carmen Aristegui.

"Al contrario, hay que promover a Loret de Mola, "Brozo", etcétera, etcétera, y garantizar su derecho a la libre manifestación de las ideas", señaló.