A los presidentes les gustaba estar rodeados de lambiscones: AMLO

Andrés Manuel López Obrador aseguró que en administraciones pasadas a los presidentes les gustaba viajar en camionetas blindadas y con guardaespaldas, pero que muchas veces no era por una cuestión de seguridad, sino por "fantochería" y porque les gustaba estar rodeados de "lambiscones" y "alcahuetes".

En su tercer y último día de gira de trabajo por el norte del país, el titular del Ejecutivo federal comentó a la comunidad del Hospital Rural de San Juanito que con su política de austeridad se acabaron los gastos superfluos, como la compra de aeronaves y sueldos elevados para altos funcionarios.

"Era un gobierno mantenido y bueno para nada, ahora es cero corrupción, cero impunidad, nada de sueldos elevadísimos, de aviones, de helicópteros, de guardaespaldas como los que había en el Estado Mayor Presidencial que tenía como 8 mil elementos para cuidar al presidente, imagínense cuánto gasto (pero) esto ya se canceló".

"No tengo porque estar rodeado de guardaespaldas, (viajar) en camioneta blindada, muchas veces ni siquiera era por seguridad, era por fantochería, porque les gustaba andar rodeados de alcahuetes y lambiscones".

Acompañado de Javier Corral, gobernador de Chihuahua, López Obrador indicó que debido a su plan de austeridad no habrá necesidad de aumentar los precios de la gasolina, ni de la deuda pública y afirmó que con su combate a la corrupción se planea ahorrar alrededor de 800 mil pesos, los cuales serán invertidos en desarrollo y bienestar social para la población.

Rarámuris exigen destitución de superdelgado en Chihuahua

Antes, alrededor de 100 indígenas rarámuris se presentaron en las instalaciones médicas para exigir la destitución del delegado de Bienestar, Juan Carlos Loera debido a que aseguran que han sido excluidos de los programas sociales del gobierno federal en la sierra Tarahumara donde, señalaron, abunda la hambruna.

Con pancartas que tenían escritas leyendas como "Loera no escucha", "¡Vivan los raramuris!", los manifestantes aseguraron que desde hace un año no reciben apoyos del gobierno federal y que el delegado no los ha recibido para escuchar sus demandas.

Uno de los manifestantes informó que piden la destitución del delegado federal "porque no nos ha cumplido, las cosas están muy mal en el municipio, en todo el estado. Nos han abandonados y nosotros no estamos pidiendo solamente por nosotros los indígenas, sino por todo el estado. Pedimos que no nos mientan".

"Venimos a manifestarnos con el objetivo de pedirle al presidente Andrés Manuel que nos apoye para combatir la hambruna aquí en la sierra porque estamos totalmente abandonados. No hay fuentes de empleos, los programas de Prospera se les quitó a mucha familias, y muchos campesinos no nos incluyeron en el programa de Sembrando Vida, por lo que le pedimos al presidente que cumpla lo que prometió en campaña, que nos mienta, que no nos traicione", agregó.