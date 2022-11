A marcha para defender a INE solo van a llegar 4 pelones: Yeidckol Polevnsky

A-AA+

Como lo hizo en meses pasados Yeidckol Polevnsky, diputada de Morena, su compañera de bancada, Olga Leticia Chávez Rojas, también pidió a los legisladores de la oposición que se laven la boca cuando hablen del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al presentar una reserva al dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, la diputada de Nuevo León pidió a los diputados que se laven la boca "porque cada día la tienen más sucia".

En tribuna, la diputada de Morena acusó "atrocidades del PRIAN" y declaró: "Hablan que nuestro gobierno no gobierna, nunca ha habido un mejor gobierno como el que está ahorita, y se los estoy diciendo directamente a ustedes, ya que mi discurso no lo voy a dar como lo estaba dando, por todo lo que están hablando".

"Veo lo que les está calando lo que les estoy diciendo verdad. ¡Pero bueno, ok, goza mi pecho de ver que están sufriendo por lo que les estoy recordando! Pero miren, otra cosa que les mencioné hace un año, que nuestro presidente, les dije ´que cuando hablen de nuestro presidente, lávense la boca´. Pues ahora se los vuelvo a mencionar, pero ahora lávense con jabón porque cada día la tienen más sucia", expresó la diputada Chávez Rojas.

"Termino diciendo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Repito a nuestro presidente Andrés López Obrador: Happy birthday señor presidente, nuestros compañeros le van a dar un regalito este domingo, van a ir al Zócalo y nos vamos a reír porque solo van a llegar cuatro pelones", declaró al retirar su reserva.

Este domingo 13 de noviembre se convocó a una marcha para defender al Instituto Nacional Electoral y contra la reforma electoral, además que los seguidores de López Obrador hicieron un llamado a asistir al Zócalo capitalino para celebrar el cumpleños 69 del titular del Ejecutivo.

En la Comisión Permanente, la diputada Yeidckol Polevnsky defendió en agosto pasado el nombramiento de Eduardo Villegas Megías como embajador de México en la Federación Rusa, y la política exterior del presidente Andrés Manuel López Obrador al destacar las figuras de mujeres.

"Habla de la importancia que el presidente López Obrador le da al servicio exterior mexicano. Solamente es un hombre el que está en discusión, y bueno, yo no sé si es tema de género, pretextos o excusas por demás absurdas.

"Creo que vale la pena hacer análisis serios, aquí han dicho una cantidad de verdad de tonterías", expresó la diputada de Morena en tribuna ante la discusión del nombramiento y después de la intervención de la senadora Lilly Téllez.

"El presidente López Obrador es un hombre de principios, reconocido y admirado en el mundo, que está volteando a reconocer a América Latina. Un hombre digno que de verdad merece respeto, no como otros que quieren nombrar al presidente ¡Que se laven la boca primero si quieren hablar de mi presidente!", expresó Polevnsky.

A través de redes sociales, Yeidckol Polevnsky recordó sus dichos en tribuna: "Antes de hablar de mi presidente López Obrador, primero lávense la boca, sobre todo los necios e ignorantes que descalifican la política exterior, cuando ahora México está rescatando la dignidad y el servicio exterior ha hecho lucir a nuestro gobierno".