Santa María del Oro, Nayarit.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que en el país gobiernen los cárteles del narcotráfico, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, reiteró que organizaciones criminales dominan territorio mexicano.

"No nos puso nadie para gobernar, a nosotros nos puso el pueblo", aseguró durante un evento del programa Pensión Mujeres Bienestar, al mencionar que hay quienes cuestionan quién ejerce el poder en el país.

El viernes, Trump dijo que ofreció ayuda a Claudia Sheinbaum y ella la rechazó: "Nos guste o no, los cárteles gobiernan México", aseguró el republicano.

"Nosotros llegamos al gobierno con principios, con causas. No nos puso nadie para gobernar. A nosotros nos puso el pueblo", respondió Sheinbaum nuevamente al mandatario estadounidense.

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También contestó a versiones que ponen en duda el control del Estado mexicano, al asegurar que la autoridad emana directamente de la voluntad popular.

"Hay quien dice que en México quién sabe quién gobierna. No, en México gobierna el pueblo de México, esa es la diferencia".

Ante simpatizantes, la Presidenta contrastó su administración con gobiernos anteriores al señalar que en el pasado las decisiones públicas beneficiaban a sectores reducidos de la población.

Las declaraciones ocurren en medio de la tensión política derivada de comentarios recientes del presidente estadounidense, quien ha insistido en cuestionar la situación de seguridad en México y el papel del crimen organizado.

Antes, en otro evento en el municipio de Ixtlán del Río, la Mandataria comentó: "Ayer [viernes] dije: ¿quién gobierna México? Porque luego andan diciendo que otros gobiernan México, no. En México gobierna el pueblo, pero también gobernamos las mujeres", afirmó la Mandataria.

Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre los comentarios de Trump —quien aseguró que, "nos guste o no, los cárteles gobiernan México", y señaló que incluso ofreció ayuda para combatirlos, propuesta que, según dijo, fue rechazada por la Mandataria—, pero no respondió.