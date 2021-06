A oposición no le gusta democracia participativa, dice AMLO

Al referirse a la consulta popular para juzgar a expresidentes, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que a la oposición no le gusta la democracia participativa, pues recordó que "los del bloque opositor" no quisieron que esta consulta se realizará a la par de la pasada jornada electoral.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que esta decisión, pese a que así lo establece la Constitución, fue algo ilógico y absurdo.

"Cuando se envió la iniciativa para la consulta, se propuso que se celebra la consulta el mismo día de la elección, sin embargo, los del bloque opositor no aceptaron y por eso se cambió la fecha.

"Algo ilógico, absurdo, porque bien se pudo en la pasada elección, como lo estable, en efecto el artículo 35, poner una mesa con boletas y de esa manera garantizar mayor participación ciudadana, más legítima, facilitar llegar al número de ciudadanos para que la consulta tenga un efecto vinculatorio, pero no había voluntad en el Congreso, sobre todo de la oposición.

"Ellos están más anclados en la democracia representativa, nos les gusta la democracia participativa, y es hasta mucho decir que le gusta la democracia representativa porque suele pasar que no les gusta la democracia, aunque finjan o les gusta la democracia siempre y cuando sea para justificar el dominio de una minoría sobre la mayoría del pueblo", dijo.