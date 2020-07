A partir de agosto será obligatoria la nueva marcación telefónica

El próximo 3 de agosto termina el periodo de convivencia entre las dos modalidades de marcación en el país para dar paso a 10 dígitos.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dijo que desde hace un año cambió la marcación telefónica y se mantuvo un periodo de convivencia que está por terminar.

"A partir de este 3 de agosto, solo podrás comunicarte con otros si marcas a 10 dígitos", detalló.

En México hay 122 millones de líneas de telefonía móvil y 22 millones fijas, de acuerdo con cifras del IFT a diciembre del año pasado.

La marcación a 10 dígitos significa que en llamadas locales y de larga distancia desde teléfonos fijos a celulares ya no se digitan el 044 y 045, mientras que en los números 01 800 se eliminó el prefijo 01.

Para llamadas de larga distancia desde teléfonos fijos ya no se marca el 01, en su lugar se digita la clave de larga distancia de la ciudad, compuesta por dos o tres dígitos y el número local conformado por siete u ocho números.

Las entidades que cuentan con larga distancia de dos dígitos son la Ciudad de México, con 55; Guadalajara, con 33, y Monterrey, con 81.

En el resto del país son claves lada de tres dígitos.

Para llamadas desde el extranjero, las personas deben marcar la clave de larga distancia internacional 011 más el código de país (en este caso el de México), que es el 52, y el número nacional a 10 dígitos, sin importar si es fijo o móvil. El número de emergencia 911 no cambió.

Este proceso no tiene costo para los usuarios y responde al Plan Técnico Fundamental de Numeración, de manera que las empresas que ofrecen el servicio de telefonía deben contar con las adecuaciones necesarias a sus sistemas y redes.

Contactos. Los usuarios que tengan números almacenados en sus equipos deben asegurarse de que no cuenten con los prefijos 01, 044 o 045, es decir, deben eliminarlos.

Es posible que los números fijos estén guardados con siete u ocho dígitos, de manera que habrá que agregarles la lada de la ciudad.

El IFT expuso que la marcación a 10 dígitos garantiza que existan suficientes números disponibles para la creciente necesidad de líneas que hay en el país, ya que la numeración es un recurso finito.