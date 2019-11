¿A partir de cuándo recibirán aguinaldo los servidores públicos?

Cada vez más se aproxima el fin de año y el también esperado "Black Friday", para quienes gustan de comprar en tiendas estadounidenses, o el conocido "Buen Fin" para quien consumen en tiendas mexicanas. Sin embargo para algunos no será necesario ahorrar para realizar compras, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que los servidores públicos podrán gozar de su aguinaldo, libre de impuestos, a partir del 13 de noviembre.

En la publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF) se detalló que los trabajadores al servicio del Estado de la Administración Pública Federal (APF) tendrán este año un aguinaldo equivalente a 40 días de salario. "Los servidores públicos cuya relación jurídica de trabajo se regula por esa Ley, tienen derecho a un aguinaldo anual que será equivalente a 40 días de salario, cuando menos, sin deducción alguna, y que se deberá pagar el 50 por ciento antes del 15 de diciembre y el otro 50 por ciento a más tardar el 15 de enero", se detalla en el escrito del DOF.

También se otorgará una gratificación de fin de año al personal civil de confianza, al personal del Servicio Exterior Mexicano, al asimilado a este, y al personal militar en activo.

Asimismo, la SHCP dio a conocer los casos en los que no se dará aguinaldo: Las personas físicas contratadas bajo el régimen de honorarios especiales conforme al Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, así como aquéllas a las que se cubran percepciones por cualquier concepto no previsto. Tampoco el personal a que se refieren los convenios de coordinación técnica de enseñanza con las entidades federativas.