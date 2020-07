A partir del lunes será obligatoria la nueva marcación telefónica

En telefonía móvil, 99% de los usuarios en México hacen llamadas a 10 dígitos, mientras que en telefonía fija alrededor de 86% usa la nueva marcación, informó Rafael Eslava, titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

De las reuniones semanales con las empresas, el regulador tiene información de que, con fecha al 17 de julio, 99% del tráfico en telefonía móvil, considerando a 122 millones de usuarios, marca correctamente.

En tanto, en telefonía fija, de un total de 22 millones de usuarios, entre 85% y 86% marcan bien.

El 3 de agosto del año pasado inició la nueva marcación a 10 dígitos en todo el país; sin embargo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) permitió que las empresas mantuvieran la convivencia de la antigua y nueva modalidad para apoyar a usuarios en la transición.

En el primer minuto del 3 de agosto de 2020 el cambio será definitivo, destacó Eslava, e hizo un llamado a la población para que modifique sus agendas ya que, a partir del próximo lunes, quienes marquen de la manera anterior no podrán concretar sus llamadas pues los operadores sólo enrutarán las que cumplan con marcación a 10 dígitos sin prefijos.

"El objetivo [de este periodo de convivencia] era que la gente se acostumbrara e hiciera lo necesario para que, una vez concluida la convivencia, no hubiera afectación", dijo Eslava a EL UNIVERSAL.

Entre los beneficios de la nueva marcación está que habrá un incremento en el acceso a números telefónicos que se estaban agotando.

Por ejemplo, la Ciudad de México, Querétaro, León, Ciudad Juárez, Tijuana, Toluca y Puebla estaban llegando a niveles de saturación de 90% de utilización de la numeración, explicó Eslava.

Otro beneficio se relaciona con la simplificación de los procedimientos de marcación: "encontramos pertinente la eliminación de los prefijos, el 01, 044 y 045".

Su eliminación atiende a dos cuestiones: en el caso del 01, se relaciona con la eliminación de la Larga Distancia Nacional, lo que generaba confusión, pues no existía cobro, pero seguía la marcación.

Además, el 044 y 045 se eliminan con el objetivo de simplificar la forma en que se llama. El funcionario del instituto aclaró que la eliminación de prefijos no representa una baja en las tarifas de los servicios.

Ajuste rápido en lista de contactos. En el mercado existen varias aplicaciones para teléfonos móviles que ayudan a los usuarios a modificar la agenda eliminando automáticamente los prefijos.

Al respecto, el funcionario destacó que las apps no son reguladas por el instituto y hay que ser cautelosos al momento de utilizarlas, por lo que recomienda leer detenidamente los términos y condiciones, así como la política de privacidad.

Sin embargo, Eslava dijo que son útiles cuando se tiene gran cantidad de contactos y se requiere la simplificación en la numeración.