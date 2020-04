A pesar de difusión de noticias falsas, la prensa no será limitada, asegura AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Al asegurar que hay un grupo de adversarios que busca que a su gobierno le vaya mal, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se limitará la libertad de expresión a medios de comunicación que difundan información falsa sobre la contingencia por el coronavirus Covid-19, debido a que, señaló, esto es un asunto de ética por parte de los medios.



En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal acusó que dos periódicos locales de Chihuahua difundieron en portada una fotografía donde se muestran bolsas con personas muertas por coronavirus como si esto hubiera ocurrido en esa entidad, siendo que realmente corresponde a un hecho ocurrido en Ecuador.

"De todas manera no va haber censura ni amonestación, no se va a limitar la libertad de expresión, esto es un asunto de ética, y así todos los días noticias falsas, pero no han logrado su propósito de desprestigiar a nuestro país y desprestigiar a nuestro gobierno, editoriales, diarios famosos del mundo en contra nuestra".

El mandatario aseguró que desde la época de Francisco I Madero, "no se había atacado tanto al gobierno como ahora, pero afortunadamente contamos con el apoyo y el respelado de millones de mexicanos les agradecemos su confianza. No les vamos a fallar, no vamos a traicionar al pueblo".