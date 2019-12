A pesar de resistencias se regulará el outsourcing: Gómez Urrutia

El senador Napoleón Gómez Urrutia señaló que a pesar de algunas resistencias que buscan retrasar los procesos, se aprobará la iniciativa que pretende regular el "outsourcing" y así acabar con la evasión fiscal y la simulación de la subcontratación.

"A pesar de resistencias a los cambios, y a qué hay grupos que quisieran boicotear y sabotear este proyecto de transformación del país, seguimos adelante", indico Gómez Urrutia, al presidir la Primera Asamblea Nacional de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT).

En este sentido, consideró que en el senado se justificó que era necesario un parlamento abierto para discutir el tema de la regulación de trabajadores por subcontratación, pero en realidad se busca retrasar el acuerdo y en su momento aprobación de la iniciativa de reforma de ley.

"Vamos a resistir y mantener en esto, podemos escucharlos, no estamos cerrados, porque es importante que también nosotros podamos hacer esto de una manera efectiva, de una manera clara, transparente ante la sociedad, ante la clase trabajadora", expresó.

Además, Gómez Urrutia destacó que las leyes del Trabajo y la del Seguro Social, podrían regularizar un sistema de subcontrataciones que, afirmó, a lo largo de los años se han convencido en un grave problema social y de explotación para el país.

"La subcontratación ilegal ha generado facturas falsas para evadir al fisco con más de 500 mil millones de pesos y que además no se contribuya a las finanzas de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), además de que no brinda el reparto de prestaciones a los trabajadores.

"Porque lo registran en una empresa tercera y los van cambiando constantemente y esta empresa tercera les descuenta a los trabajadores parte de su salario, haciéndoles creer que lo van a acumular para su fondo de pensiones y los están engañando, se quedan con ese dinero", acusó.

En esta primera Asamblea de la CIT y en compañía de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky y el senador Martí Batres, el líder sindical tomó protesta a cuatro comités ejecutivos: Guerrero, Guanajuato, Sinaloa y Oaxaca.