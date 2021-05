¿A qué se dedica MCCI de Claudio X. González, la asociación criticada por AMLO?

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó, otra vez, a Estados Unidos a suspender un financiamiento que otorga a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organización que según él, está en contra de su gobierno.

El Presidente señaló que el financiamiento de Estados Unidos a MCCI es una "clara muestra de injerencismo y de intervencionismo" en asuntos que sólo competen a los mexicanos.

"Es una burla que el gobierno de EU entregue este dinero", expresó el presidente López Obrador.

Al respecto, MCCI pidió que terminen los ataques en su contra y descartó tener vínculos con partidos políticos como ha sugerido el Presidente.

¿A qué se dedica?

La asociación civil fue diseñada y fundada en 2016 por Claudio X. González y María Amparo Casar- actual presidenta-, no tiene fines de lucro y está "comprometida con la consolidación del Estado de Derecho en México a través una agenda integral dedicada a prevenir, denunciar, sancionar y erradicar la corrupción e impunidad sistémicas que prevalecen en los sistemas público y privado de nuestro país".

De acuerdo con la visión de MCCI, buscan ser un referente nacional contra la corrupción e impunidad con el análisis de los temas, la búsqueda de justicia, investigación periodística, movilización social y conversación.

Entre sus aliados estratégicos se encuentra México SOS, México Unido contra la Delincuencia, México Evalúa, Tec de Monterrey, CIDE, Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, Barra Mexicana del Colegio de Abogados, Causa en Común, Consejo de la Comunicación, el Instituto Mexicano para la Competitividad, Mexicanos Primero y la Escuela Libre de Derecho.

Los recursos con los que opera Mexicanos contra la Corrupción provienen de agencias de desarrollo internacional, de fundaciones e instancias privadas, tanto nacionales como extranjeras.

Entre las investigaciones periodísticas que ha relevado MCCI se encuentran los contratos del hijo de Manuel Bartlett por la venta de ventiladores contra Covid-19 a costo elevado, su colaboración con el tema de La Estafa Maestra, opacidades en el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro y empresas fantasma en la 4T.

¿Por qué los señala el presidente López Obrador?

En múltiples conferencias mañaneras, el Presidente ha señalado que MCCI está en contra de su gobierno e incluso los ha nombrado "mexicanos a favor de la corrupción".

Asimismo, en distintas conferencias matutinas ha acusado a Claudio X. González de ser el promotor de distintos grupos en su contra.

Al ser cuestionado el 6 de mayo sobre una investigación periodística que refería el financiamiento de Estados Unidos a MCCI, el presidente López Obrador refirió que de ser cierto presentaría una queja ante el gobierno de Joe Biden.

"No tengo duda de la actitud opositora y golpista de Claudio X. González y de otros; siempre han estado impidiendo que se avance. Y sabía yo de que ellos eran los que estaban promoviendo los amparos y financiando a gente para que se amparan en contra de las obras que estamos realizando, eso lo sabía; y también de algunos otros empresarios que todavía están inconformes, porque eran los hijos predilectos del régimen corrupto, entonces están molestos", declaró en ese entonces López Obrador.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad declaró que el Gobierno tiene un "grave desconocimiento" sobre el sistema de cooperación internacional.

MCCI señaló ayer que López Obrador los ha atacado y acusado falsamente en 61 ocasiones durante las mañaneras.

En su conferencia del 24 de septiembre de 2019, López Obrador acusó que en administraciones pasadas, MCCI simulaba que combatía la corrupción.

"¿Por qué no dijeron nada de que Salinas en 1994 modificó el Código Penal para que la corrupción no fuese delito grave? ¿No lo sabían ellos? ¿Cómo fue que crearon una asociación civil llamada Mexicanos Contra la Corrupción si nunca dijeron nada?", cuestionó en esa ocasión el Presidente.

También López Obrador ha exhibido en sus mañaneras los nombres e imágenes de quienes integran el consejo consultivo de la organización, entre ellos el escritor Héctor Aguilar Camín; el exministro de la Corte, José Ramón Cossío y Gustavo de Hoyos, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Ante esto, Sergio López Ayllón, director del CIDE e integrante del consejo consultivo, lamentó la descalificación que hizo el presidente López Obrador y señaló un acto intimidatorio en contra del ejercicio de las libertades y derechos fundamentales.

Este 19 de mayo, el Presidente urgió el gobierno de Joe Biden a cancelar el financiamiento a MCCI, además que exhibió facturas de la entrega de dinero, por lo que la organización acusó una violación a la Constitución.

"Las reiteradas acusaciones proferidas esta mañana son falsas y constituyen un uso indebido de información protegida por la Constitución y las leyes, que al ser utilizada por quien es autoridad se vuelve además un acto de acoso e intimidación que transgrede los límites de la libertad de expresión.

"Los recursos con los que opera MCCI provienen de agencias de desarrollo internacional, de fundaciones e instancias privadas al amparo de las leyes mexicanas y en congruencia con nuestro objeto social: la investigación aplicada, periodística y jurídica sobre las causas, mecanismos y costos de la corrupción, así como de la promoción del Estado de derecho. A estas tareas y a ninguna otra se destina el financiamiento recibido. De ello damos cuenta permanentemente.

"Cada donativo financiero recibido por MCCI se registra ante las autoridades competentes y la Constitución prohíbe utilizar ´en beneficio propio o de terceros la información confidencial de que disponga en razón de su cargo´", puntualizó la organización.

--Llamado a investigar a MCCI

En noviembre del año pasado, el Presidente llamó a investigar a Mexicanos contra la Corrupción por el apoyo financiero que recibe de "poderosos empresarios".

"Vienen estos empresarios que aportan millones de pesos y esta fundación se dedica a combatirnos, a atacarnos. Es la fundación que presentó más de 100 amparos en contra del aeropuerto de Santa Lucía y los que están financiando son empresarios muy poderosos. Ojalá y aclaren si es cierto que están dando este dinero y cómo es que se deduce de impuestos.

"Hay que revisar si es legal, porque no ingresa ese dinero al presupuesto público, si no tienen autorización para entregarlo a esta asociación. Y debe haber otras. Entonces, sí vamos a hacer una revisión y aquí vamos a aclarar sobre lo que están aportando", refirió el Presidente en su conferencia del 9 de noviembre de 2020.

"Ahora se da a conocer que su fundación, su grupo, es financiado por grandes empresarios, desde el 2015, desde el 2016, empresarios, y eso lo quiero ver y ojalá y no se vaya a interpretar como censura, pero son empresarios que deducen impuestos, que no pagan impuestos porque destinan recursos a fundaciones como la de Claudio (X. González)", acusó.