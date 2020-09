"¿A quién ayuda la violencia en CDMX donde el aborto es legal hace 13 años?, cuestiona Sheinbaum

La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo llamó al diálogo con todos las personas que quieran manifestarse en la Ciudad de México para evitar actos de violencia y aseguró que la marcha de mujeres que se llevó a cabo para exigir la despenalización del aborto no llegó al Zócalo por motivo del plantón del Frente Nacional Anti Andrés Manuel López Obrador (FRENA).

Sheinbaum Pardo informó que en la manifestación del día de ayer había un grupo violento que portaba bombas molotov, martillos, pistolas con gasolina, cohetones y spray con gas. Por ello, dijo, se les invitó a que si dejaban estos objetos podían continuar, pero no quisieron y se les contuvo para evitar que se encontraran con los manifestantes del plantón de FRENA.

Sobre el saldo de heridos, la Jefa de Gobierno dijo que hubo 44 policías mujeres lesionadas y adelantó que este martes habrá una reunión con grupos de la sociedad civil y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para evaluar la actuación del protocolo en este tipo de manifestaciones.

"El día de ayer hubo manifestación de mujeres que demandan la despenalización del aborto. En esta manifestación venía un grupo de mujeres muy violentas con bombas molotov, martillos, pistolas con gasolina, cohetones y spray con gas. Su objetivo era entrar al Zócalo y se les contuvo. Siempre estuvo presente la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México. Se les invitó a que si entregaban estos artefactos peligrosos podían llegar al Zócalo, pero no quisieron. Hubo agresión a personas, hay 44 policías mujeres lesionadas. Es decir, no solo hubo daños a inmuebles, sino a personas, en particular a mujeres encargadas de resguardar su seguridad", dijo en conferencia matutina.

Colectivos feministas se manifestaron el lunes en las ciudades de México y Guadalajara para exigir la despenalización total del aborto en México, con motivo del Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro.

En la protesta de la capital mexicana, los colectivos que salieron del Monumento a la Revolución fueron bloqueados por policías que les impidieron continuar su camino al Zócalo, donde hay dos protestas del grupo FRENA.

En las cercanías del Palacio de Bellas Artes, los colectivos feministas denunciaron acciones hostiles de los policías y violaciones a su derecho a manifestarse.

Sin embargo, la Jefa de Gobierno señaló actos de violencia en un grupo que venía dentro de la manifestación y aseguró que en todo momento la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México estuvo vigilando.

"El movimiento feminista merece todo nuestro respeto y simpatía, yo me reconozco como feminista, lo que no estamos de acuerdo es con la violencia, siempre estaremos del lado de las víctimas, de las mujeres violentadas, siempre vamos a estar del lado de la justicia. Como lo he dicho, es obligación de todo gobierno la protección de las personas, independientemente de sus creencias. Defendemos a la CdMx como una ciudad de libertades", indicó.

Dijo que en manifestaciones de otros grupos ha habido diálogo y se han acordado rutas, pero este grupo se ha negado al diálogo para acordar rutas y condiciones mínimas de manifestación. "Hay antecedentes de marchas, la de Ayotzinapa, una proAMLO y el domingo hubo otra de electricistas que se llevaron a cabo en el Zócalo y no hubo agresión entre las manifestaciones porque previamente hubo diálogo, se concertó la llegada y salida".

La Jefa de Gobierno llamó al diálogo con todos las personas que quieran manifestarse en la Ciudad de México.

"Cuando hay abuso policial se sanciona, pero tampoco podemos justificar la agresión de una mujer a otra y quiero decir a todos los manifestantes que quieren manifestarse en la ciudad, que siempre está abierta la puerta de Gobierno para dialoga, pero pido como Jefa de Gobierno que entre todas y todos construyamos la paz, podemos no estar de acuerdo, pero no podemos justificar la violencia. Llamo a todas y todos a que construyamos diálogo", dijo.

También invitó a abrir un debate sobre la violencia en las manifestaciones en la Ciudad de México.

"Invito a que abramos esta reflexión, ¿a quién ayuda esta violencia?, ¿a quién ayuda este uso de objetos peligrosos?, ¿es justificable que una mujer policía sea golpeada o martillada en la cabeza en una ciudad donde el aborto es un derecho desde hace 13 años?", cuestionó.

POLICÍA NO USO GAS LACRIMÓGENO

Alfonso Suárez del Real, Secretario de Gobierno, aseguró que el principio de operación del protocolo en las manifestaciones es de manera similar al de las aerolíneas. "Tu no puedes subir a cabina si llevas un objeto que pueda causarte daño a ti o daño a los pasajeros", explicó.

Ante la actuación de ese grupo de manifestantes la respuesta lógica fue "un envallado humano a efecto de poder proseguir a insistirles la entrega de esos objetos".

Arturo Medina Padilla, Subsecretario de Gobierno, aseguró que no se trataba de un número pequeño de manifestantes quienes participaban de la acción directa, sino que esta inició con la misma manifestación.

Cuestionado sobre la denuncia pública de utilización de algún tipo de gas para contener la manifestación, que la Secretaría de Seguridad Ciudadana negó fuera lacrimógeno de algún tipo, Medina Padilla dijo que el estuvo "en todo momento a un lado del contingente y lo único que vimos fue el polvo que emiten los extintores".

"Los elementos de Ateneas estuvieron en todo momento conteniendo el fuego, porque recordar que les arrojaron bombas molotov, petardos en la cara, cohetones e incluso spray con encendedor hacia los cascos y los escudos en algunos casos tuvimos quemaduras por parte de los elementos. Los extintores son para garantizar eso, son elementos de protección mínima, que se tiene que utilizar", explicó.

INVITA A SEÑALADA DE FINANCIAR TOMA

Al ser cuestionada sobre la renuncia de María Beatriz Gasca Acevedo, vicepresidenta de Responsabilidad Social y Recursos Humanos de GINgroup, señalada por el Gobierno capitalino como la presunta responsable de financiar la toma de instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Sheinbaum aseguró que la información que se dio el día de ayer fue muy cuidadosa y que ella misma tomó la decisión de separarse del cargo.

"Es una decisión que ella tomó, ella pone en una carta que ella decide retirarse de la empresa. Yo por eso ayer fui cuidadosa con lo que informé. Ella tomó la decisión (de separase de su cargo) y es respetable", explicó.

Sobre la invitación que Gasca Acevedo le hizo a la Jefa de Gobierno para trabajar entre mujeres, Claudia Sheinbaum mencionó que siempre ha existido una mesa de trabajo en las secretarías de Mujeres y de Gobierno y la invitó a que participara en éste.

"Tenemos una mesa de trabajo con la Secretaría de las Mujeres y siempre va a estar abierta para quien quiera participar para erradicar la violencia hacia las mujeres", indicó. "La invitamos a que participe en las reuniones que coordina la Secretaría de las Mujeres y la de Gobierno".

Ayer, a través de un posicionamiento, la otrora vicepresidente de Responsabilidad Social y Recursos Humanos de GINgroup señaló que sí ha apoyado a las causas feministas, pero negó estar detrás del financiamiento lasa agrupaciones que matoneen la toma de la CNDH en el Centro Histórico.