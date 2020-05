A. Ramírez insiste en propuesta

Ciudad de México.- Alfonso Ramírez Cuéllar, líder nacional de Morena, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador no descalificó su propuesta porque él nunca sugirió dar a conocer el patrimonio de las personas; en cambio dijo que él sí busca que el Inegi, por mandato constitucional, mida la concentración de la riqueza y se generen políticas públicas para acabar con la desigualdad.

"El Presidente no se refirió a mi propuesta, porque mi propuesta no dice en ningún lado que se dará a conocer el patrimonio de las personas, no. La mía es totalmente clara en el sentido de que el patrimonio de las personas tiene que seguir siendo resguardado en la privacidad y de acuerdo con las leyes que tenemos en estos momentos para los derechos de las personas, ahí no hay ninguna discusión.

"Lo que estamos buscando es que haya un organismo autónomo como el Inegi, que ahora ya mide el ingreso y el gasto de las personas y también mide los ingresos de la clase media, tenga el mandato constitucional para medir la concentración de la riqueza", aseguró el también diputado federal de Morena con licencia.