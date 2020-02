A revisión médica, sólo casos sospechosos provenientes de China

Las personas que lleguen a México provenientes de China, y que no hayan estado en la provincia de Hubei, además de que no presenten síntomas de coronavirus, no son sometidas a revisión, divulgó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

A través de un comunicado, la Cancillería difundió que solamente los casos sospechosos o graves son sometidos a revisión médica. "De conformidad con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, para responder ante el brote de coronavirus 2019-nCoV, las personas provenientes de otras provincias de China, diferentes a la región de Hubei y que no presenten síntomas, no requieren de revisión o atención médica. Cabe señalar que únicamente los casos, sospechosos o confirmados con enfermedad grave deben trasladarse a unidades médicas para su atención", difundió.

Recordó que es recomendable poner en práctica las medidas de prevención encaminadas a evitar el contagio de enfermedades respiratorias mientras se permanezca en ese país.

Ningún mexicano que se encuentra en China, por distintos motivos, ha sido contagiado con el coronavirus, aseguró Relaciones Exteriores.

Añadió que las representaciones de México en China se mantienen en permanente comunicación con miembros de la comunidad mexicana en ese país.

"Los teléfonos para casos urgentes de asistencia y protección consular han sido ampliamente difundidos. Hasta este momento, no hay registro de personas mexicanas que hayan enfermado a causa del nuevo coronavirus", indicó en un comunicado.

Debido a las medidas de contención adoptadas por diversos países, añadió, así como por la cancelación de vuelos y rutas aéreas, las opciones de transporte nacional e internacional en China son extremadamente limitadas.

"Las representaciones de México no tienen atribuciones para gestionar directamente cambios de itinerario de vuelo. No obstante, continúan asistiendo a las personas mexicanas para que cuenten con la información de contacto de proveedores de servicios y, conforme la situación se normalice, conozcan las opciones disponibles", advirtió.

La Cancillería mexicana detalló que la Embajada de México en China está en contacto con los estudiantes mexicanos, de los que se tiene registro en ese país. Habilitó una línea telefónica disponible las 24 horas del día, exclusiva para atender sus consultas. Recordó que el 2 de febrero de 2020, como resultado de las gestiones del Gobierno de México, 10 personas mexicanas que se encontraban en la ciudad de Wuhan fueron trasladadas a Francia con el apoyo del gobierno de ese país. Todos ellos se reportan sanos y permanecerán allí en cuarentena, durante 14 días.

"La Secretaría de Relaciones Exteriores reitera a la comunidad mexicana en China la importancia de mantenerse en contacto con la Embajada o el Consulado correspondiente y permanecer atenta a las indicaciones de las autoridades nacionales y locales chinas", apuntó.