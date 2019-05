A seis meses del gobierno de AMLO hay retrocesos, señala PAN

El Partido Acción Nacional (PAN), expresó que a una semana de que se cumplan los primeros seis meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hay un retroceso en varios sectores como seguridad, economía, empleo, medio ambiente y salud.

Por lo anterior, Acción Nacional urgió a López Obrador, corregir de "inmediato" sus decisiones, políticas clientelares y estrategias, pues hasta el momento han mostrado ser un "fracaso".

Así como a modificar las políticas económicas, financieras y clientelares, por aquellas que, sí den confianza a la inversión y permitan aumentar el ritmo de crecimiento económico, la generación de empleos, y las estrategias de seguridad para lograr la ofrecida pacificación del país.

"Los mexicanos esperan resultados, no culpas, ni pretextos. Es tiempo de tener más seguridad y mayor crecimiento económico. No más cancelaciones caprichosas de proyectos estratégicos como el Aeropuerto de Texcoco, ni de programas que permitían generar productividad como el de las estancias infantiles. El gobierno federal esta? obligado a corregir sus malas decisiones para que México no retroceda al Siglo XX", indico?.

En un comunicado, el PAN agregó que en estos momentos es muy importante que el gobierno federal transparente y justifique técnicamente los proyectos de construcción del Tren Maya, de la refinería Dos Bocas y del aeropuerto de Santa Lucía, que están inmersos en la "improvisación y la opacidad".

Al hacer un balance de los resultados alcanzados en el primer semestre de la actual administración, detallo? que los focos rojos ya están prendidos en temas como inseguridad y violencia que van a la alza, crecimiento económico a la baja, aumento del desempleo y la crisis que actualmente se está gestando en los servicios de salud, por el absurdo recorte de 2 mil 300 millones de pesos al sector.