A todos nos gusta que nos den una talladita con VapoRub, dice AMLO

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional describió que tuvo síntomas leves, sin calentura y tuvo oxigenación arriba de 90, además que no tuvo malestar de cuerpo y solo dos días con ronquera y ardor en la garganta.

"Miel para la garganta, aunque está caro el limón, procuraba yo no ponerle tanto", bromeó.

"Y remedios que ya todos sabemos. Se burlan del VapoRub pero ayuda, sobre todo porque a todos nos gusta que nos acaricien, que nos den una talladita en el pecho, en la espalda, en las plantas de los pies, a los niños, a los adultos, a todos, siempre y cuando quien está haciendo la caricia pues ya esté libre de Covid", expresó el presidente de México en el Salón Tesorería.

"Ya salimos del contagio, nos fue bien, es demostrable que esta variante (ómicron) no tiene la misma gravedad de la anterior, la variante delta, en síntomas y también en tiempo de recuperación, esto es bueno para que no nos espantemos", mencionó.

Afirmó que ómicron se trata de una variante "mucho muy contagiosa" y destacó que no han crecido las hospitalizaciones ni los fallecimientos, además que ayuda mucho la vacunación contra el coronavirus.

López Obrador también agradeció a quienes se preocuparon por su salud mientras se recuperaba de Covid-19, incluidos presidentes de otros países, porque "amor con amor se paga".

Bromeó que Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se realizó una prueba para saber si tenía Covid-19, pero "la libró porque estuvo conmigo el lunes, al parecer no tiene nada".

"Ya si se contagia no es culpa mía", expresó.

En días pasados, mientras se resguardaba en Palacio Nacional, el presidente López Obrador defendió el uso del VapoRub, remedios caseros y caricias de familiares para recuperarse del coronavirus.

En un video difundido en redes sociales, López Obrador afirmó que solo había tomado Paracetamol y no antivirales "aun cuando están aprobados", pues señaló que estos deben de aplicarse en enfermos crónicos y gente mayor.

"Y aunque se rían mis adversarios, cuestionan al doctor Alcocer (secretario de Salud) porque dijo que con VapoRub, pues sí, cuando yo era niño recuerdo que nos enfermábamos de gripe; mi mamá nos ponía VapoRub, en el pecho y en las plantas de los pies y así nos acostábamos, y en los pies nos ponía unos calcetincitos, y esos remedios.

"Miel para la garganta con un poco de limón y con eso sale uno adelante, además no están demás las caricias, nunca sobran las caricias entre parejas, caricias a los hijos", expresó López Obrador.