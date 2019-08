A tres años de la explosión en Tultepec, reabre mercado pirotécnico

El mercado de artesanías pirotécnicas de San Pablito, el cual es el más importante de América Latina, abrió sus puertas este lunes a casi tres años de la explosión en cadena en este tianguis.

"Con más de 300 productos de juguetería pirotécnica a la venta, en su mayoría para niños, se espera una derrama económica de 300 millones de pesos para este lugar", afirmó el presidente municipal Armando Portuguez Fuentes.

La diputada federal Dionicia Vázquez García dijo que "nos han castigado", luego de que estuviera cerrado del mercado por casi tres años y reconoció que la explosión en cadena del tianguis de San Pablito, "no sólo enlutó a Tultepec, sino además paralizó su economía".

"La explosión registrada el 20 de diciembre de 2016, no sólo acabó con el tianguis pirotécnico de San Pablito, también terminó con la vida de 42 personas, dejó 86 lesionados, 15 de ellos con secuelas", indicó el presidente municipal, quien dijo que se ha hecho todo para que "nunca más se repita una explosión en cadena" de ese tipo. Enfatizó que ya se mejoraron las medidas de seguridad en el polígono de este tianguis.

El mercado inició esta temporada de ventas con 204 de los 300 locales originales porque la Secretaría de la Defensa Nacional aún no ha otorgado 96 permisos cuyas medidas técnicas no cumplen con los requisitos que pide.

La actividad pirotécnica deja una derrama económica en el país de 7 mil 700 millones de pesos; 600 de ellos en el Estado de México, donde hay 62 municipios con artesanos de la pólvora, informó Derek Isaac Cancino Aguilar, director general del Instituto Mexiquense de la Pirotécnia.

LAS MEDIDAS PARA SAN PABLITO

Entre las medidas de seguridad con que cuenta el mercado de San Pablito, en el que autoridades municipales y del Estado de México invirtieron 50 millones de pesos, están dos brechas cortafuegos de 15 metros de ancho por 240 metros de largo, que cruzan a lo largo y ancho del tianguis, señaló el alcalde junto con artesanos de la pirotécnicos.

Cada puesto sólo podrá tener 25 kilos de juguetería pirotécnica de bajo impacto, los locales ya no compartirán muros, los cuales son de concreto armado con acero, con una resistencia mayor a la de un edificio y queda prohibido fumar en cualquier zona del tianguis.

Los vendedores utilizarán ropa de algodón, en cada local habrá tambos con arena y agua, palas y picos para garantizar el polígono de seguridad del tianguis.

Con la reapertura del mercado pirotécnico, se combatirá la venta clandestina de cohetes que se realizaba en casas y negocios, en la zona urbana de Tultepec. El tianguis operará de ocho de la mañana a ocho de la noche, todos los días de la semana, durante la temporada más importante del año que se concentra en los próximos cuatro meses.

INNOVACIÓN

Cerillos, "heladitos de la michoacana", pastelitos, orugas y tamalitos de chile son parte de las novedades de juguetería pirotécnica que los artesanos de la pólvora han desarrollado, especialmente para niños, pues "prácticamente son inofensivos, son pura luz y tronidos", afirmó Valeria Centeno, un joven artesanal.