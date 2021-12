"A tres años del gobierno, aumentó desigualdad en todo el país"

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, Julen Rementería del Puerto alertó sobre el incremento de la desigualdad en nuestro país y reprochó que a tres años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obtador, "en lugar de avanzar vamos en retroceso".

"Por más que nos quieran decir que estamos mejor, las fuentes oficiales y, sobre todo, la realidad que viven las familias dicen lo contrario. La forma de combatir la desigualdad no es acabando con los que más tienen, es haciendo que los más pobres ganen más", sostuvo.

El senador por Veracruz hizo referencia a dos reportes que muestran la realidad en el país y los estados en temas de desigualdad y desarrollo social: el Reporte de Desigualdad Mundial 2022 y el Índice de Desarrollo Social 2015-2020, elaborado por México Cómo Vamos.

Del primero, destacó que México es de los países más desiguales del mundo, ya que el 10 por ciento de los más ricos gana 30 veces más que el 50 por ciento de los más pobres; además, se indica que en nuestro país la participación de la mujer en los ingresos laborales está por debajo del promedio de América Latina.

En cuanto al segundo, lamentó que en el último año México bajó dos lugares, ya que pasó del 66 al 68 entre 168 países, cuyas principales causas son el deterioro en derechos personales, que no se ha podido resolver el tema de la seguridad y que tiene el peor desempeño en acceso a educación.

Particularmente Veracruz, lamentó el líder de la bancada panista, ocupa el lugar 29 entre las 32 entidades del país, pues es el lugar 28 en mortalidad infantil, 30 en mortalidad por enfermedades infecciones, 29 por diabetes y el 29 calidad de la vivienda. En cuanto a educación, el estado ocupa los últimos lugares en matriculación: 31 en educación preescolar, 30 en primaria y 28 en secundaria, solo por mencionar algunos indicadores.

"¿Qué quiere decir todo lo anterior?, que han pasado 3 años desde que Morena llegó al Gobierno Federal, y en el caso de Veracruz también al gobierno estatal, y lejos de haber avance hay un retroceso", insistió.

Para combatir la desigualdad, afirmó que se requiere generar empleo creando confianza y con inversión en educación, salud y seguridad.

"Se hace, además, impulsando a las mujeres, protegiéndolas, dándoles acceso a educación, oportunidades para emprender, estancias infantiles para que puedan trabajar, salarios más altos. En síntesis, haciendo todo lo que no han hecho", apunto.

En ese sentido, enfatizó que desde el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado se han presentado iniciativas para mejorar la economía familiar y así reducir la desigualdad; entre otras, la relacionada con el aumento del salario mínimo por arriba de la canasta alimentaria y no alimentaria de bienes y servicios, y otra para garantizar en la Constitución que el salario sea suficiente para cubrir las necesidades familiares, además de iniciativas encaminadas a un salario igualitario.