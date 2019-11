A un año de gobierno, AMLO invita a festejar al Zócalo el domingo

El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a toda la ciudadanía a celebrar con él su primer año de gobierno el domingo a las 11 de la mañana, en el Zócalo de la Ciudad de México. A través de un video que subió a sus redes sociales, el mandatario adelantó que informará sobre los avances que ha tenido su gobierno, que aseguró "es bastante", tanto así que se han sentado las bases "para llevar a cabo la cuarta transformación del país".

"Nos vamos a reunir porque cumplimos un año el primero diciembre, vamos a informar del trabajo de todos que, yo considero es bastante. Hemos avanzado mucho, se han sentado las bases para llevar a cabo la curta transformación de la vida pública de nuestro país", dijo.

López Obrador aseguró que las reformas a la Constitución en materia de combate a la corrupción y de respeto a los derechos humanos ya hacen un marco legal distinto, que "en sentido práctico, ya hay una nueva Constitución", que promueve la justicia e impulsa la democracia.

Añadió que los beneficios de los programas sociales que ha impulsado su gobierno ya están llegando a más de la mitad de los hogares mexicanos, y en el caso de las comunidades más marginadas e indígenas, en nueve de cada 10 hogares ya hay un apoyo social.

"Y pronto van a ser las 10 casas, al 100%, porque estamos aplicando el criterio de atender a todos, de escuchar a todos, pero dándole preferencia a la gente humilde, por el bien de todos, primero los pobres y eso nos hace sentir muy satisfechos, muy contentos.

"Estamos muy tranquilos con nuestra consciencia porque estamos sirviendo al pueblo y estamos atendiendo de manera preferente, de manera especial a los más necesitados, al final de cuentas eso es la justicia, darle más a quien tiene menos, no puede haber justicia entre desiguales", señaló. López Obrador añadió que durante el acto político se debe demostrar "lo que le dicen a veces en las giras", que no está solo.

"Claro que no estoy solo, el pueblo es el motor del cambio, el pueblo es el alma de esta transformación. Yo soy el dirigente, pero como decía Juárez: 'con el pueblo todo, sin el pueblo, nada", sentenció.

Afirmó que "la transformación se está llevando a cabo con el pueblo organizado. No sobra saber si hay cariño, y claro que hay mucho cariño, así como ustedes me quieren a mí, yo les quiero a ustedes y un poquito más todavía, porque amor con amor se paga", dijo el mandatario.