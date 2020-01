A un año de la explosión, piden ayudar a afectados de Tlahuelilpan

A 10 días de que se cumpla un año de la explosión de un ducto en la comunidad de San Primitivo en Tlahuelilpan, Hidalgo, el diputado local por ese distrito Ricardo Baptista, señaló que es necesario detonar el desarrollo del municipio para acabar totalmente con el problema del huachicol.

Señaló que los apoyos se han otorgado a los deudos, sin embargo, no ha sido suficiente por lo que consideró se debe impulsar los programas del presidente Andrés Manuel López Obrador, "falta un mecanismo que detone el desarrollo económico de Tlahuelilpan y me refiero que más una indemnización permanente para los deudos por los hijos que si lo requieren, se necesita empleo".

El 18 de enero del año pasado alrededor de las 19:00 horas hizo explosión un ducto de gasolina en la comunidad de San Primitivo, que dejó como saldo la muerte en el lugar de 60 personas y de varios heridos quienes fueron llevados a diversos hospitales, el saldo final fue de 139 personas sin vida y más de 98 huérfanos en cinco municipios, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan, Tezontepec, Mixquiahuala y Tetepango.

Tras la tragedia se ofreció ayudar de manera permanente a las víctimas, sin embargo el legislador consideró que hace falta que se detone el empleo, para que la ayuda sea permanente ya que recordó qué hay personas heridas que requieren apoyo de por vida por el tratamiento.

También es necesario erradicar de manera total el robo se combustible, ya que si bien se ha reducido en un 90 por ciento este problema no se ha terminado de extinguir, "hay una disminución severa de esta práctica ilegal, sin embargo se siguen presentando estas situaciones".

Lo que recomendamos es una campaña permanente para que los ciudadanos nunca más regresen a esa situación ilegal, indicó que mucha gente que antes se dedicaba a la venta de combustible ahora se encuentran reintegrados a actividades legales.

Lamentó que pese a esta explosión se han registrado varios accidentes más, pese a las muertes ocasionadas, la severidad de las penas y la presencia de fuerzas federales hay quienes aún se arriesgan por lo que dijo "nosotros espera la que este año pueda erradicarse".