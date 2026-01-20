AA: consumo de alcohol entre lasmujeres aumentó

CIUDAD DE MÉXICO.- La Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos alertó que, según datos de la Encuesta de Consumo de Droga, Alcohol y Tabaco (Encodat), publicada en diciembre de 2025, el consumo de alcohol aumentó de 71%, en 2016, a 73.7% en 2025.

De acuerdo con el documento, el porcentaje de mujeres que han consumido alcohol aumentó de 62.6% de 2016 al 69.3% en 2025, mientras que el consumo nacional de alcohol en adolescentes se redujo de 49.1% en 2016 a 46.1% en 2025.

Durante la celebración de la 31 edición de la Semana Nacional de Información «Compartiendo Esfuerzos» (SNICE), Juan Arturo Sabines Torres, presidente de la Central Mexicana, destacó la colaboración entre Alcohólicos Anónimos y más de 30 instituciones del sector salud, como el IMSS, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, Centros de Integración Juvenil, Capufe, Arquidiócesis Primada de México, CROC, Pemex, Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), entre otras.

"La Semana Compartiendo Esfuerzos es un trabajo conjunto de la Central Mexicana de AA con instituciones de salud desde hace más de 30 años. Cada edición no sólo busca reducir el estigma asociado al alcoholismo, sino que también enfatiza la importancia de la diversidad y la inclusión en los programas de AA, considerando que la enfermedad no discrimina y afecta a personas de diferentes orígenes y condiciones", dijo.

En este sentido, la Central Mexicana ofreció su extensa red de apoyo, que contempla 14 mil grupos de ayuda mutua distribuidos en todo el país, organizados en dos territorios, seis regiones y 83 áreas de servicio, así como más de 110 mil miembros que, de manera voluntaria, están comprometidos con la recuperación y dispuestos a compartir su mensaje de esperanza y ayuda a quienes lo necesiten.

Al evento asistieron David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud; José Moya Medina, representante de OPS/OMS en México; José Gutiérrez Rodríguez, comisionado Nacional de Salud Mental y Adicciones; y Carmen Fernández Cáceres, directora general de Centros de Integración Juvenil.

Así como también María Elena Medina Mora, coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Salud Emocional y Psicológica de la UNAM; Amaya Ordorika Imaz, directora general del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México; y Rocío Hinojosa Vega, titular de la División de Servicios de Salud Mental y Adicciones del IMSS.