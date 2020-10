Abandonan a bebé dentro de una caja de pizza en Zacatecas

La mañana de este jueves se reportó el hallazgo de un bebé que fue abandonado envuelto dentro de unas cobijas y dentro de una caja de pizza en el municipio de Tlaltenango en Zacatecas. El recién nacido estaba con una nota escrita en una hoja de libreta que decía: "Cuiden a mi nieto, mi hija murió al dar a luz y yo no tengo para mantenerlo y ojalá tenga mejor vida y que Dios me perdone".

En el reporte que se recibió a temprana hora en las corporaciones de seguridad, se informó del bebé que estaba sobre la banqueta en el cruce de las calles Allende y Zacatecas, lo que generó que se movilizara la Unidad Municipal de Protección Civil, quienes al llegar y resguardaron al bebé y lo trasladaron a valoración médica en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar.

Las autoridades municipales solicitaron la intervención de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, así como de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia de Zacatecas, cuyas instancias ya tomaron cartas en el asunto, tanto para las investigaciones correspondientes como para iniciar el trámite de puesta a disposición del bebé para trasladarlo a la Casa Cuna Plácido Domingo, ubicado en el municipio de Guadalupe.

Cabe mencionar que este hecho causó impacto en las redes sociales, ya que se dio a conocer a través de la página de Facebook de Protección Civil de Tlaltenango, al escribir un post con la siguiente leyenda: "Sentimientos encontrados por parte nuestra coordinación, la vida te forma, pero no te prepara para situaciones así". En el post se han recibido muchos comentarios de personas interesadas en adoptar al bebé, por ello, la Unidad de Protección Civil de Tlaltenango ha tenido que aclarar que esas solicitudes y determinaciones corresponden a otras instancias.