Abaratan el diésel tras amenaza fiscal

Ciudad de México.- Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) visitará las estaciones de servicio para revisar márgenes de ganancia, los gasolineros bajaron el precio del diésel.

Con datos de la Comisión Nacional de Energía, la agencia PetroIntelligence reporta que 61% de los expendios venden hoy el litro en menos de 28 pesos, el tope fijado por el gobierno y el gremio.

Una semana antes, 71% cumplían con el acuerdo "voluntario" bajo la misma base de comparación, lo que equivale a poco más de 10 mil estaciones de las 14 mil con permiso vigente y operando.

La SHCP redujo el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los combustibles, especialmente a la gasolina regular y el diésel, mientras que Pemex ofrece descuentos a sus distribuidores para garantizar los topes al precio y los gasolineros absorben parte del impacto que genera la guerra en MP.

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El director de la consultora GMEC, Gonzalo Monroy, opina que esto ha sido insuficiente, por lo que los gasolineros van a cumplir mediante adulteraciones, mezclando combustible robado o huachicol, y regresando a los litros de 850 y 900 mililitros.

El director de PetroIntelligence, Alejandro Montufar, coincidió en que existe este riesgo, ya que es normal que se busquen disminuir los costos ante un escenario en el que los márgenes son más estrechos.