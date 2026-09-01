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Abaten al "Wicho", líder del Cártel de Los Reyes

Por EFE

Septiembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Abaten al "Wicho", líder del Cártel de Los Reyes
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      Ciudad de México.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó un operativo de fuerzas federales que derivó en un enfrentamiento armado en el municipio de Los Reyes en el que presuntamente habría sido abatido el líder del Cártel de Los Reyes.

      "Confirmamos que hay un operativo, hay un despliegue importante en la zona, tanto de la Secretaría de Defensa Nacional como de nuestra Guardia Civil, Guardia Nacional y este operativo se llevó a cabo en Los Reyes", afirmó.

      La confirmación del mandatario estatal se produjo luego de que medios locales informaran sobre un operativo desplegado durante la madrugada de este lunes, en el que Fuerzas federales mexicanas presuntamente abatieron Luis Enrique Barragán Chávez, alías El Wicho o El R5, presunto líder del Cártel de Los Reyes.

      El gobernador confirmó además que durante el despliegue se produjo un enfrentamiento, pero evitó ofrecer un balance de víctimas o precisar la identidad de las personas involucradas.

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      EU ofrecía una recompensa de unos tres millones de dólares por información para dar con el paradero de Luis Enrique Barragán Chávez, ya que estaba señalado por delitos de tráfico de drogas hacia el vecino país.

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