Aberración a la justicia, el amparo a secuestradores de mi hija: Nelson Vargas

El empresario y activista, Nelson Vargas, aseguró que es "una aberración a la justicia mexicana" el amparo que un tribunal federal concedió contra el auto de formal prisión a Cándido Ortiz González "El comandante blanco", identificado como líder de "Los Rojos", y a otros integrantes de esa banda, que secuestró a Silvia Vargas.

"Es aberrante que el Poder Judicial haga estas cosas tan nefastas", que benefician no sólo al líder de la banda de "Los Rojos", sino a toda la banda en general, en la que también se incluye a Óscar Ortiz, quien fungió como chofer de la joven Silvia Vargas, secuestrada el 10 de septiembre de 2007.

El cuerpo de la hija de Nelson Vargas fue encontrado 15 meses de su plagio.

Cándido Ortiz González, apodado como "El Comandante Blanco", fue detenido en el año 2009, tres años después del secuestro de Silvia Vargas Escalera, y está acusado de otro plagio más cometido el 29 de agosto de 2008.

Por este último caso y el de Silvia Vargas son por los que el magistrado Manuel Bárcena Villanueva, del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal, concedió el amparo, pues señaló que no está demostrado que el defensor de oficio que lo asistió durante su declaración ministerial, tuviera cédula profesional para ejercer como licenciado en Derecho, por lo que no existe constancia de que contó con una defensa adecuada en ese momento procesal.

Al respecto, el ex presidente de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) aseguró que la banda de "Los Rojos" es una célula que lleva 20 años delinquiendo, y que el caso de su hija, Silvia Vargas, se llevó a cabo durante dos sexenios, el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto.

"¿En dónde está la justicia mexicana?" No puedo decir que la de ahorita, la de todo este tiempo. Estoy indignado por este magistrado, en un 'chico rato' los sueltan. Es denigrante", dijo Nelson Vargas en entrevista con EL UNIVERSAL.

Por ello, el empresario hizo un exhorto a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial para que se haga justicia, pues hasta el momento ninguno de los integrantes de la banda de "Los Rojos" está sentenciado y con el nuevo amparo se tendrá que reponer el proceso judicial por el caso de Silvia Vargas y de otro secuestro más.

"Yo voy a seguir insistiendo para que se haga justicia para mi pequeña", aseguró Nelson Vargas, cuyo secuestro de su hija lo llevó a ser activista, al igual que Alejandro Martí, quien también sufrió el plagio de su hijo Fernando en el 2008.