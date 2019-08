Abiertas 28 investigaciones contra exgobernador de Nayarit y exfiscal

La Fiscalía de Nayarit informó que hay 17 carpetas de investigación abiertas en contra del exfiscal del estado, Edgar Veytia, preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico. Además, el gobierno del estado revocó la patente notarial que le fue entregada por el ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda.

Además, el fiscal del estado, Petronilo Díaz Ponce, indicó que también hay abiertas 11 carpetas de investigación contra el exgobernador Sandoval, acusado de cometer diversos delitos durante su mandato.

Díaz Ponce indicó que solo tres de las carpetas abiertas contra Veytia y Sandoval han sido judicializadas, por lo que se tienen asegurados diversos bienes con valor de cientos de millones de pesos que se presume son propiedad de los exfuncionarios.

El ex fiscal Veytia, que a la edad de 48 años se enfrenta ahora a una posible cadena perpetua, fue arrestado en 2017 y acusado de ayudar en el contrabando de drogas en los Estados Unidos a partir de 2013.

Por su parte, mediante acuerdo administrativo publicado este 15 de agosto en el Periódico Oficial de Nayarit, el gobierno estatal declaró la cesación del ejercicio notarial de Edgar Veytia, quien recibió la patente de manos de Sandoval Castañeda el 23 de enero de 2016.

Durante dos meses Veytia fue titular de la Notaría Pública 39 en Mezcales, municipio de Bahía de Banderas, y fiscal del estado, pero el 29 marzo pidió concedió licencia para separarse de la función notarial y continuar en su cargo; lo sustituyó Alonso González López.

Tras su detención en los Estados Unidos el 27 de marzo de 2017, el Congreso local declaró por decreto la ausencia definitiva de Edgar Veytia el 7 de abril de ese año y fue relevado de su cargo.

Así, formalmente el 8 de abril de 2017 la licencia de Edgar Veytia para ausentarse de su cargo como notario dejó de surtir efecto y se reactivó su patente.

Sin embargo, de acuerdo a la Ley del Notariado del Estado de Nayarit un notario debe trabajar con estricto apego a la legalidad y sus servicios deben de brindarse de forma permanente para no afectar los intereses de los particulares que tienen la necesidad de tramitar notarialmente sus asuntos.

Debido a que Veytia no se reintegró a su puesto de notario al concluir su licencia, el gobierno de Nayarit decidió cesar su patente como tal.