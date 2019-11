Abogado de Karime Macías acusa ilegalidad

CIUDAD DE MÉXICO.- En el caso que la Fiscalía General de Veracruz tiene contra Karime Macías, esposa de Javier Duarte, hubo fabricación de pruebas y hasta tortura por lo que su defensa afirmó que buscará evitar su extradición a México.

Este martes, Karime Macías compareció ante un tribunal británico para exhibir el pago de la fianza de 150 mil libras que le fue requerida para permitirle llevar su proceso en libertad por lo que, explicó su abogado Marco Antonio del Toro, el proceso de extradición continúa en trámite. "Se estima no resistirá la defensa consistente en que la orden de aprehensión fue librada de manera absolutamente ilegal, en el marco de una brutal persecución de la que la hicieron víctima. "De hecho, se llegó al extremo de obtener la declaración más relevante en contra de la señora Macías con tortura. No cabe ni duda alguna que estamos ante un asunto lleno de atropellos a los derechos más fundamentales en el marco de una persecución que dio incluso lugar a forzar la entrega de su esposo a cambio de no afectar a su familia", afirmó el abogado mediante un comunicado.

Macías se presentó voluntariamente el pasado 29 de octubre de 2019 en la Corte inglesa para dar cumplimiento a la citación que se le hizo el día 25.