Abogados aceptan que Rosario Robles tuvo dos domicilios más, en zonas exclusivas de la CDMX

Julio Hernández Barros, abogado de Rosario Robles Berlanga, confirmó que la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tuvo como "domicilios alternos"las viviendas ubicadas en Reforma 222 y Tennyson 223, además de la propiedad localizada en el Pueblo de los Reyes de Alcaldía Coyoacán, la cual es identificada como su residencia oficial.

En entrevista con el periodista Luis Cárdenas para el programa "La Primera de MVS", la defensa de la ex funcionaria admitió la existencia de dichos domicilios, señalados previamente por la revista Proceso como otros lugares en los que habría habitado la ex funcionaria o registrado en distintos momentos.

En la edición 2233 del semanario, el reportero Arturo Rodríguez García reveló que con base en documentos, testimonios y registros periodísticos se podían identificar al menos cinco inmuebles vinculados con la ex colaboradora del priista Enrique Peña Nieto, entre los que destaca uno en Torreón, Coahuila.

"Es una residencia en un exclusivo fraccionamiento, propiedad de familiares lejanos que a su vez son accionistas de empresas implicadas por la ASF [Auditoría Superior de la Federación] en un esquema de presunto desvío de recursos como parte de la revisión de la cuenta pública de 2015", publicó Proceso.

Según la información proporcionada por el medio, el inmueble está ubicado en una zona exclusiva y habría sido asentado como suyo por Robles Berlanga en el contrato de arrendamiento que suscribió por otro domicilio, localizado en Reforma 222, donde vivió al menos de 2015 a 2018.

Ante la difusión de esta información, el abogado de la ex Secretaria de Estado dijo desconocer la situación del domicilio en Coahuila. "Desconozco de ese domicilio no sabía que ese domicilio. Yo puedo decir que no es de ella, la razón puede ser que alguien se lo haya facilitado para ponerlo como garantía, como aval", defendió en la entrevista.