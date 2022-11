Abogados de militares presos por Ayotzinapa piden salida de Encinas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- Los abogados de los cuatro militares presos por el caso Ayotzinapa acusaron al titular de la Comisión Presidencial para la Verdad y acceso a la Justicia, Alejandro Encinas Rodríguez, de fabricar la participación del general José Rodríguez Pérez; el capitán José Martínez Crespo; el subteniente Fabián Pirita Ochoa; y el sargento Eduardo Mota Esquivel en la desaparición de los 43 normalistas, con datos de prueba falsos.

Por lo que, los litigantes César Omar González Hernández y Alejandro Robledo Carretero presentaron una denuncia penal contra quienes resulten responsables de falsear información del caso.

Asimismo, pidieron la destitución del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, por entorpecer las investigaciones del caso.

En conferencia de prensa, González Hernández y Robledo Carretero reiteraron la inocencia de sus defendidos, al señalar que no hay elementos de prueba que los impliquen en estos hechos registrados el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

"Se ha fabricado su participación con datos de prueba falsos", acusó el abogado César Omar González Hernández.

Dijo que no hay forma de demostrar que las conversaciones de WhatsApp presentadas por Encinas Rodríguez, sean verídicas.

"El derecho penal no se puede ideologizar", indicó.

Agregó que el subsecretario de Derechos Humanos ha dañado las investigaciones del caso, buscando chivos expiatorios, por lo que cada día será más difícil dar con los responsables de quienes participaron en los hechos.

"Necesitaban un chivo expiatorio para justificar sus casi cuatro años de investigación y la verdad parece más distante que nunca ", afirmó Alejandro Robledo Carretero.