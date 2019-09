Aborto es una salida falsa: Aguiar Retes

Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, afirmó que el aborto es una "falsa salida" puesto que después de llevarse a cabo las mujeres se sienten culpables, además mencionó que el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo no es un derecho universal como el de la vida.

"El aborto es una falsa salida, y lo tenemos que decir con todas sus letras. ¿Por qué? Por lo que viene después. Está comprobado que 85% de las mujeres que abortan, constantemente traen a su mente el acontecimiento como algo que no debieron haber hecho. Esto lo sabemos los sacerdotes que confesamos a mujeres que han cometido el aborto. No es fácil superarlo", dijo.

Al inaugurar el "Foro Horizontes Postaborto" en el auditorio del Museo Soumaya, organizado por la Arquidiócesis de México, el cardenal resaltó que en 1948 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció 18 derechos humanos universales, entre ellos, el derecho a la vida.

"El hecho de que sea universal significa que afecta a toda la humanidad y, por lo tanto, son prioritarios y si bien existen derechos humanos que son sectoriales; es decir, que afectan a un sector, a una parte de la sociedad, como son los derechos de la mujer, hay que darles prioridad a los universales.

"El derecho de la mujer a tomar sus decisiones, no pueden ir en contra de los derechos universales, porque afectan a todos. Es un principio lógico que muchas veces se nos olvidan", resaltó.

A través de un mensaje videograbado, el prelado destacó que hay ocasiones en que la mujer se ve presionada por su familia o seres cercanos e incluso es amenazada si decide darle vida al ser que gesta en su vientre.

"Este drama es lo que nos tiene que convencer de que, como Iglesia, debemos de ayudar a la mujer, particularmente en estas situaciones, con comprensión, con misericordia, con amor, procurando ayudarle a que descubra el sentido de su vida en ese embarazo que ha tenido, y que no era deseado y evitar que termine con éste".

Aguiar Retes hizo un llamado a ver la ley del aborto como algo marginal, "aun cuando la sociedad y los gobiernos determinen que es posible abortar, ésta no debe ser la norma-directriz de lo que tiene que hacer una mujer, y la Iglesia está para eso, para ayudar a la conciencia", concluyó.