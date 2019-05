Abre Senado puerta para crear cuerpo de protección de AMLO

El Senado de la República aprobó reformas a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que incluyeron la creación de un nuevo cuerpo de seguridad para el presidente de la República, con integrantes de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con lo aprobado, el grupo estará a cargo de la Secretaria de Seguridad y Participación Ciudadana, misma que deberá expedir un reglamento para ese cuerpo, e integrarlo "en lo necesario por miembros de las Fuerzas Armadas permanentes" en un plazo máximo de 60 días.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, explicó que será potestad del Presidente decidir si acepta o no la creación de ese grupo, pero por lo pronto la posibilidad se abre en aras de resguardar su integridad y con criterios de austeridad.

En las primeras horas de este miércoles, antes de que se clausurara el periodo ordinario de sesiones, los senadores aprobaron las enmiendas a la ley, en cuya parte medular formalizó la eliminación del Estado Mayor Presidencial (EMP).

Pero a propuesta del senador Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, se incluyó un artículo transitorio para crear el grupo de seguridad, mismo que fue avalado con 108 votos a favor, 12 abstenciones y cero votos en contra; el proyecto de decreto se turnó a la Cámara de Diputados.

En pro de esa propuesta el senador Delgado argumentó que el presidente López Obrador es, hasta lo que se conoce ahora, el primer mandatario que ha sido amenazado directamente por el crimen, pues el pasado 24 de abril José Antonio Yépez, "El Marro", líder del cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato amagó con enviar un explosivo a su casa, lo que debe motivar a salvaguardar la integridad física del mandatario.

"El titular del Poder Ejecutivo necesita contar con un cuerpo de seguridad, de guardias sin ostentación, pero eficaz, encabezado y coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y en donde participen las Fuerzas Armadas para salvaguardar en todo momento la integridad física del presidente de la República... no creemos ni en los excesos del derroche ni estridencias pero tampoco que la simulación permita crear tragedias", expuso Delgado Rannauro.

La propuesta fue avalada por la mayoría, con el apoyo de Morena, cuyos senadores Félix Salgado, y Armando Guadiana, argumentaron en pro.

Guadiana dijo que el EMP contaba con elementos "súper preparados" con estudios en el extranjero y deberían aprovecharse para resguardar al presidente.

Porque "en al menos algunas giras que yo he visto algunas de las personas (que lo cuidan) no tienen la preparación necesaria para una situación de emergencia".