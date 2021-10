Abre SEP convocatoria para Prepa en línea

La Secretaría de Educación Pública (SEP) abrió la convocatoria para quienes deseen realizar sus estudios de bachillerato en línea.

Para cursar la prepa en línea sólo es necesario contar con el certificado de secundaria.

Registro en Prepa en Línea

Introduce tu Clave Única de Registro de Población (CURP). El sistema te mostrará tu nombre (s) y apellidos.

Escribe tu correo electrónico.

Documentos para cursar Prepa en Línea

El sistema te solicitará información de tus antecedentes escolares, CURP y acta de nacimiento.

Posteriormente, se te dará acceso al cuestionario de contexto socioeconómico. Es indispensable que lo respondas, ya que es un requisito para concluir tu registro.

Al finalizar el cuestionario, recibirás un folio de confirmación, es importante que lo conserves pues es tu comprobante de registro en esta convocatoria.

Curso propedéutico para Prepa en Línea

Al completar tu registro, recibirás por correo electrónico, entre el 12 y el 14 de noviembre de 2021, tu número de usuario (ID) y contraseña para cursar el módulo propedéutico, que inicia el 15 de noviembre y termina el 12 de diciembre.

Este módulo es obligatorio y dura cuatro semanas. Te permitirá desarrollar habilidades para la navegación en la plataforma y conocer nuestro modelo educativo.

Los resultados se publicarán del 17 al 29 de diciembre de 2021 en nuestro portal: prepaenlinea.sep.gob.mx/

Los 24 mil aspirantes que hayan obtenido las calificaciones aprobatorias más altas en el módulo propedéutico se integrarán a una de las tres generaciones de la comunidad estudiantil, que iniciarán con un mes de diferencia entre sí.

Inscripción Prepa en Línea

Los aspirantes aceptados deben concluir su proceso de inscripción, por lo que requerirán:

Certificado de secundaria* (anverso y reverso).

Comprobante de domicilio (recibo de servicios como agua, luz o predial, con máximo tres meses de antigüedad. La credencial emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE) no se admite como comprobante de domicilio).

Fotografía tipo credencial en formato jpg: reciente, formal, de frente, a color y con fondo blanco.

*Los aspirantes aceptados que tengan la secundaria concluida a la fecha de la presente convocatoria y no cuenten con el certificado, tendrán un periodo de seis meses para entregarlo, contados a partir de la fecha de inicio del módulo 1 de la generación a la que sean asignados, previa firma de la carta compromiso correspondiente y la entrega de una constancia de estudios que acredite que ha concluido con todas las materias de la educación secundaria o, por cuestiones de pandemia, se encuentra en proceso de regularización, misma que concluirá antes de los seis meses establecidos como plazo para la entrega del certificado.

Características de la documentación:

Subirse en formato pdf, con un peso menor a 1 MB.

Escanear de forma completa (deben visualizarse los cuatro bordes del documento). No se admiten fotografías de los documentos ni capturas de pantalla hechas con aplicaciones para dispositivos móviles.

Ejemplos de archivos solicitados:

*Certificado de secundaria

*Comprobante de domicilio

*Fotografía