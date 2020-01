Abren investigación contra policía por ofender a Paola Rojas

La secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que tomó conocimiento de los hechos en donde un oficial de tránsito insultó a la conductora Paola Rojas, por lo que instruyó a la Dirección General de Asuntos Internos para localizar al efectivo involucrado e iniciar una carpeta de investigación administrativa interna.

Señalaron que los efectivos de la SSC no cierran vialidades para permitir el libre paso de ningún automóvil, además de que el vehículo que aparece en un video que fue difundido a través de redes sociales, no se encuentra en el parque vehicular de la dependencia.

"La secretaría de Seguridad Ciudadana condena el inaceptable comportamiento de elemento de la SSC, quien será sancionado; pues esta dependencia no permitirá este tipo de actitudes y menos cuando se trata de una mujer", precisaron.

Reiteraron que los actos de corrupción, la mala actuación policial, el abuso de autoridad y las omisiones en el quehacer policial, serán investigados y de ser el caso, no terminarán en sanciones internas, sino en investigaciones que terminen en la destitución y detención de los malos elementos.

¡Cállese, perra!

La periodista Paola Rojas denunció que un elemento de tránsito de la secretaría de Seguridad Ciudadana la insultó tras cuestionarle por un cierre a la circulación sobre avenida Chapultepec y Florencia, supuestamente para que una camioneta negra pasara sin enfrentarse a las complicaciones viales.

"Seguramente es un funcionario", dice la columnista de esta casa editorial, mientras se observa que los elementos capitalinos agilizan el paso de los autos.

"Ya pasó el funcionario, ¿verdad?", se escucha que pregunta la periodista. Sin embargo, segundos después, el uniformado contesta "¡Cállese, perra!

Cerraron el tránsito durante varios minutos. Creo que fue para que pasara una camioneta negra con placas NDK 1653. Generaron caos vial en Chapultepec y Florencia. Pregunté al policía. Me contestó "cállate perra" pic.twitter.com/V9odVOcGPb — Paola Rojas (@PaolaRojas) January 14, 2020