¿Abren los fines de semana quioscos de detección Covid en CDMX?

Dado que la Ciudad de México se encuentra en Semáforo Naranja con Alerta al Límite, el gobierno local pidió a la población que no baje la guardia y siga aplicando las medidas sanitarias sugeridas para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2.

Al 26 de noviembre, la Ciudad de México registró un total de 196,028 casos confirmados y un total de 13,315 defunciones acumuladas.

El viernes 27 de noviembre, el Gobierno de la CDMX anunció el incremento a 200 colonias de atención prioritaria en donde se llevarán a cabo campañas de información intensivas que promuevan el uso de cubrebocas y el resguardo en casa si no hay necesidad de salir, además de crear consciencia de que la mayor cantidad de contagios se da en espacios cerrados, concurridos y sin sana distancia.

Por lo tanto, como parte de las estrategias de control de la pandemia, a partir del lunes 30 de noviembre, el Gobierno de la CDMX incrementará el número de pruebas Covid-19 a 20,000 diarias.

Dichas pruebas de detección estarán disponibles en los 200 sitios de toma de muestra que incluyen 26 macro quioscos, 57 quioscos de salud en las colonias y 117 centros de salud.

En caso de presentar síntomas o haber estado en contacto con alguien que tiene Covid-19, se puede enviar un SMS con la palabra COVID19 al 51515 o llamar al Locatel al 55565811 para recibir orientación.

¿Dónde están los quioscos de detección de Covid en la CDMX?

Para conocer dónde están ubicados los centros de salud y quioscos más cercanos a ti, puedes revisar el mapa en línea habilitado por el Gobierno de la CDMX, en donde podrás obtener la dirección de cada uno de los lugares donde un médico podrá analizar tus síntomas y donde podrás realizarte una prueba de detección rápida.

Recuerda que también puedes realizar una prueba de diagnóstico en línea en el sitio https://test.covid19.cdmx.gob.mx

¿Cuál es el horario de atención de los quioscos de Covid en la CDMX?

De acuerdo con Locatel, los horarios de atención de los centros de salud y quioscos de la CDMX son de lunes a viernes de 9:00 a 14:00.

Los quioscos para la detección de Covid-19 no están abiertos los fines de semana.

¿Qué pasa si doy positivo en la prueba Covid-19?

Cuando el resultado es positivo existen varias opciones para el paciente.

Si los síntomas son leves, se aislará por 14 días, pero en caso de que la persona no pueda aislarse en casa, será enviada al hospital temporal Citibanamex, en donde recibirá atención médica oportuna.

En caso de que el paciente sea trasladado al hospital temporal, será por medio de un vehículo oficial.

En caso de que los síntomas sean graves y el paciente requiera hospitalización, las autoridades capitalinas canalizarán al paciente a un hospital.

De acuerdo con el Dr. Romeo Martínez, el director de la Jurisdicción Sanitaria de la alcaldía Venustiano Carranza, en caso de que la prueba sea positiva, las autoridades de la Ciudad de México coordinan un tratamiento y entablan una conversación con los hospitales.

Además, enfatizó que hay un convenio con el hospital temporal Citibanamex: "Nosotros tenemos ya desde aquí una plataforma, obtenemos acceso directo, platicamos con los pacientes, se sensibiliza y si ellos quieren, coordinamos, nos aceptan allá y llevamos al paciente hasta allá y lo tienen en observación".

Programa epidemiológico de la Ciudad de México

Desde hace algunos meses, la Ciudad de México implementó su propio programa epidemiológico, el cual se enfoca en la detección temprana de casos, lo cual permite cortar con la cadena de contagios.

Según el modelo de hospitalización anticipada para los pacientes referidos desde el primer nivel de atención y desde los triajes comunitarios contempló:

*Ingreso por aislamiento para disminuir la transmisión del virus.

*Intervención terapéutica temprana con: Control de comorbilidades; oxigenoterapia oportuna; control de inflamación; anti coagulación.

Incremento en hospitalizaciones por Covid-19 en la CDMX

A principios de octubre se comenzó a reportar un incremento en las hospitalizaciones, por lo que en este mes el Gobierno de la Ciudad de México decretó nuevas restricciones, principalmente en comercios, con la disminución de horarios e implementó las pruebas de antígeno para detectar casos positivos más rápido y de esta forma aislar a las personas.

¿Dónde consultar los hospitales que atienden Covid-19 en el Valle de México?

El Gobierno de la Ciudad de México, junto con el Estado de México, pusieron a disposición de la población metropolitana un mapa en el que puedes consultar la disponibilidad de los hospitales Covid del Valle de México.