Abren nueva investigación contra médico encarcelado en Chiapas

El Fiscal General de Chiapas Jorge Luis Llaven Abarca, informó que se inició una nueva carpeta de investigación en contra del médico, Gerardo Vicente "N", jefe de Urgencia y Medicina Critica del Hospital de Especialidades Vida Mejor, detenido el pasado fin de semana por presunto abuso de autoridad.

Asimismo señaló que como parte de las indagatorias se investigará a la directiva del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), al que pertenece el hospital "por presuntos actos de corrupción". En conferencia de prensa, donde estuvo acompañado de la primer denunciante Karen Ramírez Molina y de la doctora Ana Paula Rubiano Murcia, trabajadora del Isstech, Llaven Abarca presentó una videograbación de un hombre identificado como José Gustavo Cervantes Yáñez que aún convalece de Covid-19, en el cual aseguró que Grajales Yuca le solicitó una cantidad económica para que pudiera recibir atención médica en el hospital.

"Que me podía ingresar al Isstech, pero que tenía un costo... Me manifestó que la habitación valía entre 550 mil y 650 mil; que iba ser integral la curación", señaló el agraviado".

Llaven Abarca dijo que Rubiano Murcia, quien colaboraba con el doctor acusado, y que se acogió al criterio de oportunidad en su calidad de testigo colaboradora, y que ministerialmente "narró todo lo que sabe en torno a estas denuncias y que a ella le constan muchos hechos" expresados por Ramírez Molina y Cervantes Yáñez. Agregó que Rubiano Murcia dio a conocer "hechos donde ella participó por instrucciones de Gerardo Vicente 'N'; estamos integrando una nueva carpeta de investigación para judicializarla de manera oportuna, una vez que tengamos integrada la misma".

Derivado de la colaboración de la profesional de la salud, sostuvo el Fiscal General, se ahondarán las Indagatorias a "toda la estructura directiva del Isstech", aunque aclaró que la base trabajadora "del sector Salud no se encuentra sujeta a investigación".

"Que quede muy claro, en ningún momento participan médicos de base, ni médicos que no tienen ninguna jerarquía en la estructura del Isstech", enfatizó el funcionario estatal.

Llaven Abarca puntualizó que se ahondarán las investigaciones; existe el compromiso de "combatir la corrupción al nivel que sea; ella (Rubiano Murcia) narra que existen complicidades entre servidores públicos".